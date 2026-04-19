Tê tê quý hiếm bò vào tầng hầm quán nhậu

Ngày 19/4, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã tiếp nhận một cá thể tê tê do người dân tự nguyện giao nộp sau khi phát hiện con vật bò vào khu vực quán ăn.
Trước đó, khoảng 20h30 ngày 18/4, ông Trần Thế Hùng - chủ quán Bò tơ Dã Chiến ở phường Xuân Trường - Đà Lạt bất ngờ phát hiện một con tê tê nặng khoảng 3kg bò vào tầng hầm của quán. Ngay lập tức, ông Hùng đã trình báo lực lượng kiểm lâm.
Tê tê cuộn mình trong khi gặp người.
Nhận tin, cán bộ Hạt Kiểm lâm Đà Lạt phối hợp UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt nhanh chóng có mặt, lập biên bản và tiếp nhận cá thể tê tê trong đêm.
Đại diện Hạt Kiểm lâm Đà Lạt cho hay, sau khi tiếp nhận, đơn vị sẽ bàn giao cá thể tê tê cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.
Chia sẻ với cơ quan chức năng, ông Hùng cho biết đây là lần thứ 2 tê tê bò vào quán của mình. Trước đó, ông từng phát hiện 1 cá thể tê tê khác và nhốt tạm trong thùng xốp để chờ báo cơ quan chức năng, tuy nhiên đến sáng hôm sau con vật đã tự chui đi mất.
