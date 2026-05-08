Tê tê quý hiếm nặng 5,4 kg bò vào nhà dân

Một cá thể tê tê nặng khoảng 5,4kg bò vào nhà dân ở xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng. Chủ nhà sau đó đã giao nộp cá thể này cho cơ quan chức năng.

Ngày 7/5, Công an xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tiếp nhận một cá thể tê tê do người dân tự nguyện giao nộp để bàn giao cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên.



Tê tê quý hiếm đi lạc vào nhà dân ở xã Tuyên Quang.

Trước đó, đêm 3/5, ông H.T.Q. (trú xã Tuyên Quang) phát hiện một cá thể tê tê bò vào nhà. Ngay sau đó, ông Q. đã chủ động trình báo và tự nguyện giao nộp cá thể này cho Công an xã.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị chức năng lập biên bản, tiếp nhận cá thể tê tê nặng khoảng 5,4 kg, còn sống và đảm bảo an toàn.

Các đơn vị liên quan đang hoàn tất thủ tục theo quy định để thả cá thể tê tê về môi trường tự nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.

Theo Sách đỏ Việt Nam, tê tê thuộc nhóm IB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế, loài này được xếp ở mức cực kỳ nguy cấp.