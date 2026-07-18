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Xã hội

Người phụ nữ đi xe máy tử vong sau va chạm với xe buýt BRT

  • Thứ bảy, 18/7/2026 18:43 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Sau cú va chạm với xe buýt BRT trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội), người phụ nữ đi xe máy ngã ra đường, tử vong.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 9h30 ngày 18/7, tại gần khu vực ngã ba Lê Văn Lương - Lê Văn Thiêm (Thanh Xuân, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, người phụ nữ đi xe máy BKS 29V1-552.XX di chuyển trên đường Lê Văn Lương xảy ra va chạm với xe buýt BRT BKS 29B-154.XX đi cùng chiều. Người phụ nữ ngã ra đường, tử vong tại chỗ. Hiện nguyên nhân vụ việc được cơ quan điều tra làm rõ.

Theo Cục CSGT, việc tổ chức giao thông chưa khoa học trong bảo đảm an toàn, tránh xung đột giữa phương tiện rẽ trái và dòng xe đi thẳng tại nút giao hoặc điểm mở trên đường, cũng vô hình trung tạo ra sự nguy hiểm và nguy cơ tai nạn cao.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

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https://tienphong.vn/nguoi-phu-nu-di-xe-may-tu-vong-sau-va-cham-voi-xe-buyt-brt-post1860737.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

va chạm Hà Nội xe buýt BRT tai nạn giao thông

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