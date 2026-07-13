Chủ doanh nghiệp ca nô lật: Mong xoa dịu nỗi đau gia đình nạn nhân

Chủ doanh nghiệp có ca nô bị lật ở Phú Quốc cho biết, tai nạn không ai mong muốn, công ty đang nỗ lực khắc phục thiệt hại, mong giảm bớt đau buồn của gia đình các nạn nhân.

Ngày 13/7, đại diện Công ty TNHH Du Lịch Minh Huy PQ, đơn vị vận hành ca nô bị lật tại khu vực Hòn Mây Rút Ngoài, vùng biển An Thới - Phú Quốc, cho biết doanh nghiệp đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả vụ tai nạn, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và sớm đưa các nạn nhân về với người thân.

Hiện trường vụ lật ca nô ngày 11/7 khiến 15 du khách thiệt mạng ở vùng biển An Thới - Phú Quốc. Ảnh cắt từ clip.

Đại diện doanh nghiệp cho biết chiếc ca nô gặp nạn được đóng mới hoàn toàn, đưa vào khai thác cách đây vài tháng và đã hoàn tất các thủ tục đăng kiểm theo quy định.

Người điều khiển phương tiện có giấy phép lái tàu hợp lệ và nhiều năm kinh nghiệm. Doanh nghiệp cũng đã mua bảo hiểm cho cả phương tiện và hành khách. Hiện công ty đang phối hợp với đơn vị bảo hiểm để hoàn tất các thủ tục liên quan.

Theo đại diện doanh nghiệp, vụ tai nạn là điều không ai mong muốn. Công ty đang nỗ lực khắc phục hậu quả, hỗ trợ các nạn nhân và chia sẻ mất mát với gia đình người bị nạn.

Về chính sách hỗ trợ, doanh nghiệp chi 500 USD cho mỗi hành khách bị thương và 2.000 USD đối với mỗi trường hợp tử vong. Đồng thời, công ty đài thọ toàn bộ chi phí để thân nhân từ Ấn Độ sang Việt Nam, cũng như chi phí vận chuyển thi thể các nạn nhân về nước bằng đường hàng không.

Đại diện doanh nghiệp cho biết toàn bộ các khoản chi phí ban đầu đã được công ty chi trả đầy đủ.

Chiếc ca nô gặp nạn đã được lai dắt về khu vực Hòn Mây Rút Ngoài và neo giữ nguyên hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Công ty TNHH Du lịch Minh Huy PQ hiện có 4 ca nô phục vụ khách tham quan các đảo và vùng biển quanh Phú Quốc. Tuy nhiên, theo đại diện doanh nghiệp, do đang vào mùa thấp điểm du lịch nên lượng khách ít, chỉ có 2 ca nô được đưa vào khai thác, trong đó có ca nô Ocean Pearl Island gặp nạn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang, Công ty TNHH Du lịch Minh Huy PQ có trụ sở tại đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 7, đặc khu Phú Quốc; tên viết tắt là OCEAN PEARL TRAVEL, do ông Diệp Nguyên Quốc là người đại diện theo pháp luật.

Ca nô gặp nạn được đăng ký là phương tiện thủy cao tốc chở khách, có sức chở tối đa 34 người và tải trọng toàn phần 2,89 tấn.

Nhiều ca nô làm dịch vụ đưa đón khách tham quan các đảo tại Phú Quốc đang tạm dừng hoạt động. Ảnh: Dung Hoàng/VTC News.

Cũng trong ngày 13/7, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết hiện chỉ còn 2 du khách trong đoàn gặp nạn do vụ lật ca nô ngày 11/7 lưu trú trên đảo và sẽ rời Phú Quốc trong chiều cùng ngày.

Lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho hai du khách, mỗi người 18 triệu đồng (khoảng 700 USD ).

Địa phương cũng hỗ trợ thân nhân của ba nạn nhân tử vong, mỗi trường hợp khoảng 3.400 USD , với tổng kinh phí 264 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại sẽ được trao ngay sau khi có phản hồi từ Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM.

Sáng 13/7, nữ du khách người Ấn Độ bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn đã được các bác sĩ của Bệnh viện Quốc tế Mặt Trời Phú Quốc phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy chuyển bằng đường hàng không về TP.HCM để tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước khi bệnh nhân lên đường, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc đã đến sân bay thăm hỏi gia đình và trao khoản hỗ trợ 88 triệu đồng.

Các du khách còn lại có sức khỏe ổn định, đã rời Phú Quốc đến TP.HCM hoặc xuất cảnh từ ngày 12/7.

Riêng 15 thi thể đã được đưa đến Trung tâm Pháp y TP.HCM, để bảo quản và đưa về nước theo quy định và yêu cầu từ phía Ấn Độ.

Thông tin từ UBND tỉnh An Giang, nhằm chia sẻ với các nạn nhân và gia đình, chính quyền tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc và doanh nghiệp hỗ trợ 90 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân thiệt mạng (tương đương 3.400 USD /người) và 13 triệu đồng/người bị thương (tương đương 500 USD /người).

Du khách tham quan, lưu trú tại các đảo được đảm bảo an toàn, đưa về đảo lớn Phú Quốc sau vụ việc. Ảnh: Nghi Vịnh/VTC News.

Các cơ quan chức năng tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc tiếp tục triển khai quyết liệt, các nhiệm vụ khắc phục hậu quả, xử lý vụ việc, nhanh chóng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, không để xảy ra sự cố, khẳng định Phú Quốc là điểm đến an toàn, thân thiện và trách nhiệm.

Phú Quốc hiện có hơn 100 ca nô phục vụ khách tham quan các đảo. Tuy nhiên, chỉ khoảng 70 phương tiện đủ điều kiện hoạt động theo cấp SB; các ca nô không đáp ứng quy định đã bị đoàn kiểm tra lập biên bản và đình chỉ hoạt động.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ ngày 12/7, nhiều đơn vị khai thác ca nô tại khu vực Bãi Sao đã tạm dừng hoặc hủy các chuyến đưa khách ra biển câu cá, ngắm san hô và tham quan các đảo.

Việc tạm dừng khai thác nhằm bảo đảm an toàn cho du khách, đồng thời chờ kết luận của cơ quan chức năng và hướng dẫn chính thức từ các lực lượng quản lý trên biển cũng như các đơn vị liên quan trước khi hoạt động trở lại.