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Xã hội

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

  • Thứ hai, 13/7/2026 17:18 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Chiều 13/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc tiếp bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc tiếp bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc tiếp bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
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Bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

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https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-tiep-dai-su-hoa-ky-tai-viet-nam-post1123905.vnp

Theo Vietnam+

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