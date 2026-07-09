Thủ tướng: Phải có đột phá giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải có giải pháp đột phá để khắc phục ngay tình trạng chậm giải ngân vốn tồn đọng từ nhiều năm trước.

Sáng nay (9/7), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia chủ trì Phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất sau khi được kiện toàn tổ chức.

Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Khai mạc phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, giai đoạn 2026 - 2030, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư triển khai thực hiện 5 chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong bối cảnh nguồn ngân sách còn rất hạn chế, song vì tầm quan trọng và sự cần thiết của các chương trình, Quốc hội và Chính phủ vẫn quyết định bố trí nguồn vốn tương đối lớn để triển khai.

Trong đó, các cơ quan, bộ, ngành và địa phương có vai trò quan trọng trong việc phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả, đúng tiến độ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Để bảo đảm tinh gọn bộ máy và thống nhất trong quản lý, Thủ tướng đã quyết định tổ chức lại Ban Chỉ đạo, hợp nhất thành một Ban Chỉ đạo chung duy nhất điều phối thực hiện 4 chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển văn hóa; chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển; hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Riêng chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy do có tính chất đặc thù nên Bộ Công an trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện.

Người đứng đầu Chính phủ làm rõ, việc thống nhất một Ban Chỉ đạo nhằm khắc phục triệt để tình trạng trùng lặp, giao thoa nhiệm vụ giữa các bên trong quá trình thực hiện.

Sự chỉ đạo tập trung sẽ bảo đảm nguồn lực đến đúng đối tượng, đúng mục đích, đáp ứng nhu cầu thực tế mà không phát sinh chồng lấn hay lãng phí.

Tại phiên họp đầu tiên này, Thủ tướng đề nghị đánh giá toàn diện tình hình thực hiện chương trình ở tất cả các khâu; kiểm tra tiến độ ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai; làm rõ tình trạng giải ngân, những vướng mắc, khó khăn và trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan.

Thủ tướng chỉ đạo phải có giải pháp đột phá để khắc phục ngay tình trạng chậm giải ngân vốn tồn đọng từ nhiều năm trước, đặc biệt là nguồn vốn của năm 2026 và số vốn giai đoạn 2021 - 2025 được kéo dài sang năm 2026.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Thủ tướng yêu cầu việc lồng ghép và bố trí triển khai các chương trình phải có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ.

Cơ quan điều phối gồm Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phải chủ động cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hiện thực hóa các mục tiêu.

Thủ tướng lưu ý sẽ có những nhóm nhiệm vụ trùng lắp khi đi vào thực tế. Vì vậy, việc điều phối chặt chẽ và tinh thần chủ động xử lý vướng mắc phát sinh của các bộ là "chìa khóa" để phát huy tối đa nguồn lực đang giới hạn.