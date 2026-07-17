Xe bồn mất phanh tông sập nhà dân, 2 người thương vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra chiều 17/7 trên đường ĐT.752C, đoạn qua xã Minh Đức, TP Đồng Nai (trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Xe bồn lao vào nhà dân. Ảnh: VOV.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 17/7, tài xế Nguyễn Thành Luyến (30 tuổi, ngụ phường Tân Khai, TP Đồng Nai, trước cũng thuộc huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước), điều khiển xe bồn mang BKS 93H-026.49 lưu thông trên đường ĐT.752C (hướng từ ngã ba KCN Việt Kiều về UBND xã Minh Đức).

Khi đến khu vực ngã ba T&T (thuộc ấp Bình Minh, xã Minh Đức), xe bất ngờ mất phanh, chạy với tốc độ cao, lao thẳng vào một căn nhà ven đường.

Cú tông cực mạnh khiến một phần căn nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng. Chiếc xe bồn đã tông trúng chị Lâm Thị Việt (36 tuổi, ngụ ấp Bình Minh) và một người khác đang ở bên trong nhà. Cả hai nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chị Việt đã tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.