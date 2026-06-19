Xe bồn đi vào làn xe máy, tông tử vong người trên cầu Nhật Tân

Dù cầu Nhật Tân có dải phân cách, tài xế xe bồn trộn bê tông vẫn đi vào làn xe máy rồi gây tai nạn khiến một người tử vong.

Ngày 19/6, Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an xã Phúc Thịnh điều tra vụ tai nạn trên cầu Nhật Tân khiến một người đi xe máy thiệt mạng.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều cùng ngày, trên đường dẫn lên cầu Nhật Tân (đoạn thuộc xã Phúc Thịnh, Hà Nội). Xe bồn trộn bê tông biển kiểm soát 29F-037.XX (chưa rõ danh tính tài xế) đi vào làn đường dành cho xe máy, hướng vào trung tâm thành phố. Chiếc xe này va chạm với xe máy BKS 30K-184.XX chạy cùng chiều.

Sau cú va chạm, tài xế xe máy tử vong tại chỗ, phương tiện bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Đáng chú ý, đoạn đường dẫn lên cầu Nhật Tân đã được lực lượng chức năng tổ chức phân làn, cấm ôtô lưu thông. Tuy nhiên, chiếc xe bồn vẫn đi vào làn dành cho xe máy, chiếm gần trọn mặt đường rồi gây tai nạn thương tâm.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 15 điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phân luồng giao thông, phối hợp Công an phường Phúc Thịnh giải quyết vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cách đây 3 tháng, tại Thanh Hóa cũng xảy ra vụ xe đầu kéo đi không đúng làn đường gây tai nạn chết người.

Cụ thể, khoảng 12h8 ngày 8/3, ôtô đầu kéo biển số 36C.148.xx kéo theo sơmi rơmooc do anh P.V.N. (SN 1982, trú xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa) cầm lái. Khi đi đến thôn Ngù Xẻ (xã Thành Lập, Thanh Hóa), ôtô đầu kéo va chạm với xe máy do anh T.C.T. (sinh năm 1992, trú xã Thành Lập) cầm lái đang chạy theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến anh T. chết tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng. Lực lượng chức năng bước đầu xác định, tài xế N. lái xe đầu kéo đi không đúng làn đường, gây tai nạn giao thông.