Va chạm xe khách đang lùi, một người tử vong

Xe máy đi trên Quốc lộ 1A bất ngờ va chạm mạnh đuôi ôtô khách 45 chỗ đang lùi vào bãi ven đường, khiến người lái xe máy tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 17/7, một người đàn ông (hơn 40 tuổi) điều khiển xe máy trên Quốc lộ 1A, khi đến đoạn thuộc địa bàn phường Thanh Hòa (tỉnh Đồng Tháp), xe máy bất ngờ va chạm mạnh đuôi ôtô khách loại 45 chỗ đang lùi vào bãi xe ven đường.

Nhận tin báo, lực lượng Trạm Kiểm soát Giao thông Trung Lương có mặt phối hợp điều tiết giao thông, tổ chức khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân tai nạn.