Xác minh cá thể giống cá sấu ở suối cầu Cây Xanh

Ngày 27/7, UBND xã Đăk Ơ (Đồng Nai) cho biết, lực lượng chức năng xác minh, tìm kiếm cá thể động vật lạ dưới nước có hình dáng giống cá sấu tại suối cầu Cây Xanh (thôn Bù Xia).

Trước đó, chiều 25/7, người dân đi làm rẫy phát hiện cá thể lạ nghi cá sấu tại khu vực suối cầu Cây Xanh và chụp ảnh lại. Sau đó, dù lực lượng chức năng phối hợp cùng Ban thôn Bù Xia khẩn trương triển khai vây bắt nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đề nghị người dân tuyệt đối không đến gần khu vực suối khi không thực sự cần thiết, đặc biệt lưu ý quản lý trẻ em.

Lực lượng chức năng tìm kiếm tại suối người dân phát hiện nghi là cá sấu. Ảnh: TTXVN.

Khu vực suối cầu Cây Xanh vốn là nơi sản xuất nông nghiệp của địa phương với những vườn cao su, cà phê xanh và các vườn trồng sầu riêng. Hàng ngày, nơi đây luôn nhộn nhịp người dân đi cạo mủ, chăm sóc rẫy.

Tuy nhiên, địa hình dọc hai bên bờ suối lại cực kỳ phức tạp. Cây cối, cỏ dại mọc um tùm, xen lẫn những bụi tre, bụi nứa rậm rạp tạo thành những lớp che khuất tầm nhìn.

Lòng suối chảy qua khu vực này có nhiều đoạn quanh co. Chính đặc điểm địa hình âm u và thiếu ánh sáng này đã gây khó khăn lớn cho lực lượng chức năng.

Ông Trần Trung Kiên, Trưởng thôn Bù Xia cho biết: "Nhận phản ánh từ bà con đi rẫy, đi suối về việc xuất hiện cá sấu, chúng tôi đã lập tức báo cáo lên cấp lãnh đạo xã.

Được sự hỗ trợ của UBND xã và lực lượng xã đội, chúng tôi đã phối hợp rà soát, tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa thấy. Trước mắt, Ban thôn tích cực vận động, tuyên truyền bà con nâng cao cảnh giác, không đến các khu vực sông suối để tránh nguy hiểm đến tính mạng".

Lực lượng chức năng tìm kiếm tại suối người dân phát hiện nghi là cá sấu. Ảnh: TTXVN.

Theo ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch UBND xã Đăk Ơ, theo thông tin từ người dân đi làm rẫy, họ từng gặp cá thể nghi cá sấu nặng hơn 10 kg.

Chính quyền đang kiểm tra, chưa thể xác định chính xác, cũng như chưa ghi nhận hộ nuôi.

Trong sáng 27/7, xã đã chủ động tuyên truyền thông tin qua đài truyền thanh, mạng xã hội Zalo, Facebook để cảnh báo người dân, bởi cá sấu rất nguy hiểm, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Xã đang phối hợp lực lượng Kiểm lâm, Quân sự, Công an và Phòng Kinh tế tìm kiếm nhưng đến nay chưa có kết quả.

Hình ảnh người dân chụp lại tại suối phát hiện nghi là cá sấu. Ảnh: TTXVN.

Trước nguy cơ tiềm ẩn từ cá thể nghi cá sấu, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ bản thân và gia đình.

Người dân tuyệt đối không hiếu kỳ đến xem hoặc đánh bắt cá tại khu vực suối cầu Cây Xanh.

Các gia đình cần quản lý chặt chẽ con em, không để trẻ tự ý chơi đùa gần suối. Khi phát hiện dấu vết hoặc nơi xuất hiện của cá thể động vật lạ, người dân cần rút lui đến vị trí an toàn và báo ngay cho công an xã, thôn để kịp thời xử lý, tránh hậu quả đáng tiếc.