2 ngày trekking đỉnh Tà Chì Nhù của tân Miss World Vietnam

Tối 29/3, Phan Phương Oanh vượt qua 46 thí sinh để đăng quang Miss World Vietnam 2025 . Trước đó, tháng 10/2024, cô chia sẻ hành trình trekking (đi bộ đường dài) chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù - ngọn núi cao thứ 7 Việt Nam. Người đẹp cho biết hành trình leo núi giúp cô "có thể chiêm ngưỡng cả thế giới".

Tà Chì Nhù cao 2.979 m, thuộc khối núi Pú Luông trong dãy Hoàng Liên Sơn, cách Hà Nội khoảng 250 km. Khu vực có khí hậu mát mẻ quanh năm, nổi tiếng với cảnh săn mây và các loài hoa rừng nở theo mùa. Vào tháng 10, thời tiết tại xã Hạnh Phúc (tỉnh Lào Cai sau sáp nhập) thường khô ráo, nắng nhẹ, thuận lợi cho hoạt động trekking. Theo các đơn vị tổ chức tour, lượng khách đặt chỗ có xu hướng tăng nhanh, nhất là vào dịp cuối tuần.

Mùa trekking thường bắt đầu từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, khi thời tiết ít mưa bão, nắng không quá gắt. Tà Chì Nhù vào giai đoạn từ tháng 9 đến đầu tháng 11 thu hút du khách nhờ mùa hoa chi pâu nở rộ, phủ khắp đỉnh núi. Hành trình leo dài hơn 10 km, xuất phát từ khu Mỏ Chì, xã Hạnh Phúc, kéo dài khoảng 7 giờ di chuyển liên tục. Cung đường chủ yếu là dốc cao, gần như không có đoạn bằng đòi hỏi người leo có thể lực và sức bền tốt.

Từ lán lên đỉnh Tà Chì Nhù, thảm thực vật chủ yếu là cây dại, xen lẫn những bụi hoa chi pâu nở rải rác. Sắc tím của loài hoa này phủ dọc các sườn núi. Người bản địa khi được hỏi thường gọi đơn giản là "chi pâu", nghĩa là "không biết tên". Càng lên cao, hoa nở càng dày và tím đậm. Trên đỉnh, một vạt hoa rừng rộng lớn hiện ra, được xem là khu vực có mật độ hoa dày và đẹp nhất.

Trong điều kiện thời tiết khô ráo, trời quang, biển mây thường phủ kín các sườn núi Tà Chì Nhù. Tuy nhiên, việc "săn mây" thành công phụ thuộc nhiều vào yếu tố may mắn, có thời điểm chỉ cách nhau vài phút, người này có thể chiêm ngưỡng biển mây bồng bềnh, trong khi người khác chỉ thấy bầu trời mù mịt. Do đó, không có khung giờ cố định để săn mây; mỗi thời điểm trong ngày đều mang đến những trải nghiệm và vẻ đẹp riêng.

Sang ngày thứ 2, để kịp đón bình minh, du khách thường thức dậy từ khoảng 4h, bắt đầu hành trình lên đỉnh Tà Chì Nhù. Không chỉ nổi bật với sắc tím của hoa chi pâu, nơi đây còn được nhiều người đánh giá là một trong những điểm ngắm mây và đón bình minh đẹp bậc nhất trong các cung trekking ở Việt Nam.

Càng lên cao, mây xuất hiện dày hơn nhưng không phải lớp mây mù đục, mà là những dải mây trắng bồng bềnh, vờn quanh đỉnh Tà Chì Nhù. Dưới ánh nắng sớm trong trẻo, mây dần chuyển sắc, ánh lên gam hồng nhẹ, tạo nên khung cảnh ấn tượng trên vùng đỉnh núi.

Tà Chì Nhù còn hấp dẫn du khách với khung cảnh sao trời về đêm. Ở độ cao gần 3.000 m, bầu không khí trong lành, ít chịu ảnh hưởng từ ánh sáng đô thị, tạo điều kiện thuận lợi để quan sát dải ngân hà và các chòm sao.

Khung cảnh dải ngân hà tại Tà Chì Nhù mang lại cảm giác choáng ngợp, nhiều du khách ví von như chỉ cần với tay là có thể chạm tới dải sáng cách Trái Đất hàng chục nghìn năm ánh sáng.

