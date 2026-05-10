Nhóm sinh viên xin lỗi sau video 'cợt nhả' đi Vườn thú Hà Nội

Nhóm sinh viên xin lỗi sau khi vấp phải phản ứng dư luận từ loạt video tại Vườn thú Hà Nội bị cho là phản cảm, sử dụng hình ảnh và tên tuổi nghệ sĩ theo cách thiếu phù hợp.

Ngày 10/5, mạng xã hội chia sẻ đoạn video có tiêu đề "Hiệu ứng Jùng Kuỳnh mỗi lần gặp con ngựa" do một nhóm sinh viên thực hiện tại Vườn thú Hà Nội.

Trong video, một thành viên của nhóm "cosplay" (hóa trang) với biểu cảm bị nhiều khán giả cho là mang tính chế giễu nghệ sĩ Gemini Hùng Huỳnh. Nhóm cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều khi đặt tên một số động vật trong vườn thú theo tên các ca sĩ Hàn Quốc.

Sau phản ứng từ cộng đồng mạng, nhóm sinh viên đăng thư xin lỗi chính thức gửi tới Vườn thú Hà Nội, nghệ sĩ Gemini Hùng Huỳnh cùng người hâm mộ. Nhóm cho biết các thành viên là sinh viên thực tập tại Vườn thú Hà Nội và được đơn vị tạo điều kiện thực hiện nội dung theo yêu cầu của trường. Tuy nhiên, trong quá trình thực tập, nhóm đã đăng tải các video chưa qua kiểm duyệt.

"Dự án xin nhận lỗi vì đã đăng tải các nội dung chưa được kiểm duyệt kỹ lưỡng, thiếu cẩn trọng, dẫn đến những tranh cãi tiêu cực và làm ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh, danh dự của nghệ sĩ", nhóm viết.

Theo đại diện, sự việc xuất phát từ hạn chế trong quá trình đánh giá tác động truyền thông. Nhóm nhận hoàn toàn trách nhiệm khi gây tổn thương đến nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ. Các sinh viên cũng thừa nhận đã vi phạm nghiêm trọng quy trình làm việc khi tự ý quay video trong khuôn viên vườn thú mà chưa xin phép và chưa được phòng chuyên môn phê duyệt.

Để tránh hiểu lầm, dự án khẳng định toàn bộ nội dung gây tranh cãi trên TikTok đều do nhóm tự lên ý tưởng, tự quay dựng và đăng tải. Vườn thú Hà Nội "không đồng hành, không tham gia sản xuất và hoàn toàn chưa kiểm duyệt các nội dung này".

Nhóm cho biết đã gỡ toàn bộ video không phù hợp, rà soát lại quy trình làm việc, khóa tài khoản TikTok và ngừng hoạt động trang mạng xã hội này để tránh ảnh hưởng đến các cá nhân không liên quan. Các thành viên sẽ làm việc với giảng viên phụ trách, nghiêm túc kiểm điểm và chấp nhận các hình thức xử lý liên quan nhằm tránh lặp lại sai sót tương tự trong tương lai.

"Đây là bài học đắt giá về trách nhiệm truyền thông, đạo đức nghề nghiệp và quy trình làm việc tôn trọng đối tác mà những người làm truyền thông trẻ như chúng tôi phải khắc cốt ghi tâm", nhóm viết trong thư xin lỗi.

Vườn thú Hà Nội, hay Công viên Thủ Lệ, là đơn vị thực hiện chức năng bảo tồn, nghiên cứu và phát triển nguồn gen động vật hoang dã, duy trì hệ thống cây xanh lâu năm, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam. Đây cũng là điểm tham quan, vui chơi và giáo dục về tình yêu thiên nhiên, động vật, thực vật và môi trường của Thủ đô.

Vườn thú được thành lập ngày 6/8/1976, nằm ở cửa ngõ phía Tây Hà Nội, thuộc khu vực Thủ Lệ, phường Giảng Võ. Nơi đây có tổng diện tích gần 19 ha, trong đó khoảng 8,7 ha là mặt nước.

Hiện vườn thú quản lý, chăm sóc và trưng bày gần 600 cá thể thuộc gần 90 loài động vật. Trong số này có nhiều loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam như công, gà lôi lam mào trắng, gà lôi vằn, vượn đen má trắng, hổ Đông Dương, gấu ngựa và voi châu Á.