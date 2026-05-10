Khách Việt đi Thái Lan từ 20/6 sẽ phải trả thêm phí

Từ ngày 20/6, hành khách quốc tế khởi hành tại 6 sân bay lớn của Thái Lan sẽ phải trả mức phí dịch vụ hành khách mới, tăng khoảng 50% so với hiện tại.

Tổng công ty Sân bay Thái Lan (AOT) thông tin từ 20/6, phí dịch vụ hành khách quốc tế sẽ tăng từ 730 baht (595.000 đồng) lên 1.120 baht/người (915.000 đồng). Mức phí mới áp dụng với hành khách khởi hành trên các chuyến bay quốc tế từ sân bay Suvarnabhumi (Bangkok), Don Mueang (Bangkok), Chiang Mai (Chiang Mai), Mae Fah Luang (Chiang Rai), Phuket (Phuket) và Hat Yai (Hat Yai), theo Bangkok Post.

Với khách Việt, điều này đồng nghĩa các chuyến bay từ Thái Lan về Việt Nam sau ngày 20/6 sẽ chịu mức phí mới. Khoản phí này thường được tính trong giá vé, nên du khách có thể không thấy một khoản thu riêng tại sân bay, nhưng tổng chi phí vé có khả năng tăng.

Thái Lan là một trong những điểm đến quốc tế quen thuộc của du khách Việt nhờ khoảng cách gần, nhiều đường bay thẳng và chi phí tương đối dễ tiếp cận. Các chặng TP.HCM - Bangkok, Hà Nội - Bangkok, Đà Nẵng - Bangkok hay TP.HCM - Phuket thường được lựa chọn cho các chuyến đi ngắn ngày, cuối tuần hoặc dịp lễ.

Du khách Việt tham quan Ayutthaya, cố đô trong suốt 400 năm của Thái Lan (1351-1767), cách Bangkok khoảng 80 km, tháng 4.

Theo AOT, khoản thu bổ sung sẽ được dùng để nâng cấp hạ tầng sân bay, mở rộng nhà ga, cải thiện công nghệ an toàn và triển khai các hệ thống xử lý hành khách tự động như CUPPS.

Bà Paweena Jariyathitipong, chủ tịch AOT, cho rằng việc tăng phí khó ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu đi lại, đồng thời nhận định mức phí mới của Thái Lan vẫn cạnh tranh so với một số sân bay trong khu vực.

Tuy vậy, kế hoạch này đang gây tranh luận tại Thái Lan. Một số chuyên gia giao thông và người dân cho rằng hành khách phải trả nhiều hơn trong khi chất lượng dịch vụ sân bay chưa chắc cải thiện tương xứng.

Ông Samart Ratchapolsitte, cựu phó thống đốc Bangkok, nhận định nhóm chịu tác động rõ nhất là hành khách bay giá rẻ. Với vé khoảng 4.000-5.000 baht, khoản phí tăng thêm gần 400 baht có thể khiến tổng chi phí tăng khoảng 7-10%.

Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan cũng kêu gọi AOT minh bạch hơn về cách sử dụng khoản thu bổ sung, đặc biệt là mối liên hệ giữa việc tăng phí và các dự án phát triển sân bay trong tương lai.