Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Công ty quản lý chấm dứt với Hùng Huỳnh

  • Thứ tư, 8/4/2026 00:05 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Tối 7/4, công ty quản lý bất ngờ thông báo về việc chấm dứt hợp tác với Gemini Hùng Huỳnh. Nam ca sĩ cũng chia sẻ lại bài đăng này.

Trong thông báo đăng tải trên fanpage, GUT LABEL cho biết sau hơn một năm cộng tác, phía công ty nhận thấy hai bên có sự khác biệt trong định hướng phát triển. Ngoài ra, phong thái và cách thức làm việc không còn phù hợp để tiếp tục đồng hành nên hai bên quyết định chấm dứt hợp đồng từ ngày 7/4.

"Quyết định này được đưa ra trên tinh thần tôn trọng định hướng phát triển riêng của đôi bên. GUT LABEL xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nghệ sĩ Gemini Hùng Huỳnh vì nỗ lực, đóng góp và các giá trị đã cùng nhau tạo nên trong suốt chặng đường vừa qua", phía công ty quản lý chia sẻ.

Nam ca sĩ Hùng Huỳnh. Ảnh: FBNV.

Thông báo của GUT LABEL nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều bình luận bàn tán.

Về phía Hùng Huỳnh, nam ca sĩ cũng xác nhận bằng cách chia sẻ lại thông báo trên trang cá nhân.

Thời gian qua, Hùng Huỳnh gây tranh cãi khi tung ra sản phẩm âm nhạc mới mang tên Đẹp mã. MV kết hợp với Hòa Minzy gây chú ý, song cũng hứng chịu lượt dislike khá cao. Những ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội, giọng hát của Hùng Huỳnh vấp phản ứng tiêu cực từ khán giả.

Trước đó, Hùng Huỳnh từng phát hành MV Chẳng thể nhắm mắt nhưng cũng vướng tranh cãi vì có nhiều điểm tương đồng với Standing Next to You của Jungkook, em út nhóm nhạc BTS. Sự việc khiến anh bị một bộ phận khán giả chỉ trích.

Ngoài những tranh cãi về MV, Hùng Huỳnh còn vấp phản ứng khi từng lộ hát nhép trên sân khấu. Nam ca sĩ được yêu thích với ngoại hình sáng, phong cách trình diễn thu hút. Tuy nhiên, giọng ca và tư duy xử lý bài hát của Hùng Huỳnh chưa được khán giả đánh giá cao.

Hùng Huỳnh sinh năm 1999, nổi tiếng từ chương trình Anh trai say hi.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Tống Khang

Hùng Huỳnh BTS chấm dứt hợp đồng

  • BTS

    BTS

    Bangtan Sonyeondan còn được gọi là BTS, tên tiếng Anh là Bangtan Boys là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên trực thuộc 2 công ty quản lý Big Hit Entertainment ở Hàn Quốc và Def Jam Japan ở Nhật Bản. Phong cách của nhóm tập trung chủ yếu vào thể loại Hip hop thu hút giới trẻ. Ngày 20/5/2018, BTS giành giải "Top social artist" tại Billboard Music Awards (BBMAs) và trở thành nghệ sĩ châu Á duy nhất 2 lần thắng giải thưởng này.

    • Thành lập: 13/6/2013
    • Thể loại: Hip hop, rock, EDM
    • Ca khúc: No more dream, Danger, I need u, Fire, Fake love,...
    • Thành viên: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, Jungkook

Đọc tiếp

Cuoc song cua A hau Huyen My hinh anh

Cuộc sống của Á hậu Huyền My

22:46 7/4/2026

0

Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 sở hữu nhiều đồ hiệu, thường xuyên du lịch, nghỉ dưỡng ở nước ngoài cùng gia đình.

Tiet lo gay soc gioi giai tri hinh anh

Tiết lộ gây sốc giới giải trí

21:28 7/4/2026

0

Việc Cúc Tịnh Y bị công ty quản lý cũ công khai bảng thu nhập mang lại nhiều ý kiến trái chiều, khiến công chúng sốc nặng.

H'Hen Nie sau 2 nam cuoi hinh anh

H'Hen Niê sau 2 năm cưới

20:19 7/4/2026

0

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vừa kỷ niệm 2 năm về chung nhà với ông xã Tuấn Khôi.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý