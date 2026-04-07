Công ty quản lý chấm dứt với Hùng Huỳnh

Tối 7/4, công ty quản lý bất ngờ thông báo về việc chấm dứt hợp tác với Gemini Hùng Huỳnh. Nam ca sĩ cũng chia sẻ lại bài đăng này.

Trong thông báo đăng tải trên fanpage, GUT LABEL cho biết sau hơn một năm cộng tác, phía công ty nhận thấy hai bên có sự khác biệt trong định hướng phát triển. Ngoài ra, phong thái và cách thức làm việc không còn phù hợp để tiếp tục đồng hành nên hai bên quyết định chấm dứt hợp đồng từ ngày 7/4.

"Quyết định này được đưa ra trên tinh thần tôn trọng định hướng phát triển riêng của đôi bên. GUT LABEL xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nghệ sĩ Gemini Hùng Huỳnh vì nỗ lực, đóng góp và các giá trị đã cùng nhau tạo nên trong suốt chặng đường vừa qua", phía công ty quản lý chia sẻ.

Nam ca sĩ Hùng Huỳnh. Ảnh: FBNV.

Thông báo của GUT LABEL nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều bình luận bàn tán.

Về phía Hùng Huỳnh, nam ca sĩ cũng xác nhận bằng cách chia sẻ lại thông báo trên trang cá nhân.

Thời gian qua, Hùng Huỳnh gây tranh cãi khi tung ra sản phẩm âm nhạc mới mang tên Đẹp mã. MV kết hợp với Hòa Minzy gây chú ý, song cũng hứng chịu lượt dislike khá cao. Những ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội, giọng hát của Hùng Huỳnh vấp phản ứng tiêu cực từ khán giả.

Trước đó, Hùng Huỳnh từng phát hành MV Chẳng thể nhắm mắt nhưng cũng vướng tranh cãi vì có nhiều điểm tương đồng với Standing Next to You của Jungkook, em út nhóm nhạc BTS. Sự việc khiến anh bị một bộ phận khán giả chỉ trích.

Ngoài những tranh cãi về MV, Hùng Huỳnh còn vấp phản ứng khi từng lộ hát nhép trên sân khấu. Nam ca sĩ được yêu thích với ngoại hình sáng, phong cách trình diễn thu hút. Tuy nhiên, giọng ca và tư duy xử lý bài hát của Hùng Huỳnh chưa được khán giả đánh giá cao.

Hùng Huỳnh sinh năm 1999, nổi tiếng từ chương trình Anh trai say hi.