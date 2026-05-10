'Nín thở' giải cứu hành khách khỏi du thuyền ổ dịch virus Hanta

Ngày 10/5, cơ quan chức năng Tây Ban Nha bắt đầu đưa các hành khách rời khỏi du thuyền hạng sang MV Hondius xuất hiện ổ dịch virus Hanta đang neo ngoài khơi đảo Tenerife, thuộc quần đảo Canary. Trong ảnh, thuyền cảnh sát tiếp cận du thuyền để bắt đầu sơ tán du khách.

Nhóm đầu tiên được sơ tán là công dân Tây Ban Nha. Các hành khách được chia thành từng nhóm 5 người, di chuyển bằng thuyền nhỏ vào bờ trước khi lên xe buýt tới sân bay địa phương. Giới chức cho biết những hành khách này hiện chưa xuất hiện triệu chứng nhiễm virus . Họ sẽ được đưa về thành phố Madrid bằng máy bay quân sự Tây Ban Nha và chuyển tới bệnh viện để cách ly, đồng thời không tiếp xúc với cộng đồng.

Du thuyền hạng sang MV Hondius rời khu vực ngoài khơi Cape Verde (Tây Phi) tới Tây Ban Nha hôm 7/5, sau khi Tổ chức y tế thế giới (WHO) và Liên minh Châu Âu đề nghị nước này hỗ trợ sơ tán hành khách. Các nước như Bỉ, Pháp, Đức, Ireland, Mỹ, Anh và Hà Lan cho biết đã điều máy bay tới đón công dân mắc kẹt trên tàu.

Một người mặc đồ bảo hộ cá nhân (PPE) chuyển vật phẩm lên du thuyền MV Hondius tại cảng Granadilla de Abona. WHO cho biết có 8 người từng ở trên tàu đã phát bệnh, trong đó 3 người tử vong gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức. Trong số 8 ca bệnh, 6 người đã được xác nhận nhiễm virus Hanta và 2 trường hợp còn lại đang bị nghi nhiễm.

Cơ quan y tế công cộng châu Âu đánh giá toàn bộ hành khách trên tàu đều được xem là nhóm tiếp xúc nguy cơ cao và khuyến cáo cách ly 42 ngày kể từ ngày 10/5. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết nguy cơ lây lan ra cộng đồng hiện vẫn thấp. Trong ảnh, các thành viên thủy thủ đoàn trên du thuyền đeo khẩu trang, cách ly y tế.

Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết con tàu đã vượt qua các cuộc kiểm tra y tế cần thiết. Theo cơ quan này, mỗi năm có hơn 500 du thuyền từ Argentina và Chile - những nơi lưu hành virus Hanta - cập cảng châu Âu nhưng chưa từng xảy ra đợt bùng phát tương tự. "Hầu như không có khả năng dịch bệnh liên quan đến con tàu này lan rộng", báo cáo nêu.

Virus Hanta thường lây truyền qua loài gặm nhấm, song trong một số trường hợp hiếm gặp cũng có thể lây từ người sang người. Theo báo cáo của Bộ Y tế Tây Ban Nha, các chuyên gia lên tàu kiểm tra không phát hiện loài gặm nhấm nào và đánh giá điều kiện vệ sinh, môi trường trên tàu phù hợp. "Khả năng lây nhiễm do tiếp xúc với động vật gặm nhấm trên tàu là không cao", báo cáo cho biết.

Giới chức Tây Ban Nha cho biết hành khách sẽ tiếp tục ở trên tàu cho đến khi máy bay sơ tán dành cho từng nhóm quốc tịch tới nơi. Sau công dân Tây Ban Nha, nhóm tiếp theo rời tàu sẽ là hành khách Hà Lan. Chuyến bay này cũng chở công dân Đức, Bỉ và Hy Lạp, theo Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia. Tiếp đó, hành khách từ Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Anh và Mỹ sẽ được sơ tán.

Bà Garcia cho biết chuyến bay cuối cùng của chiến dịch đang khởi hành từ Australia và dự kiến tới nơi vào chiều 11/5. Chuyến bay này sẽ đón 6 hành khách đến từ Australia, New Zealand và một số quốc gia châu Á khác. Sau khi toàn bộ hành khách rời tàu, khoảng 30 thành viên thủy thủ đoàn sẽ ở lại để điều khiển tàu tới Hà Lan nhằm tiến hành khử trùng.

MV Hondius là tàu du lịch thám hiểm của hãng Oceanwide Expeditions, thường phục vụ các hành trình ngắm chim, khám phá thiên nhiên và vùng biển xa. Trong chuyến đi lần này, con tàu chở gần 150 hành khách và thủy thủ đoàn thuộc nhiều quốc tịch.

Sau khi dịch bệnh được phát hiện trên tàu, nhà chức trách Tây Ban Nha đồng ý tiếp nhận Hondius tại Tenerife, quần đảo Canary. Theo kế hoạch, tàu đến khu vực Tenerife trong ngày 10/5 và cập cảng Granadilla khoảng 5h30 sáng 11/5 theo giờ địa phương để bắt đầu quá trình đưa hành khách rời tàu, kiểm tra y tế và hồi hương.

Tenerife là hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Đảo nằm trên Đại Tây Dương, ngoài khơi phía Tây Bắc châu Phi, gần Morocco hơn là lục địa châu Âu. Đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha nhờ khí hậu ấm quanh năm, bãi biển, resort và núi lửa Teide - ngọn núi cao nhất Tây Ban Nha.