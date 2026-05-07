Ổ dịch virus Hanta trên du thuyền Đại Tây Dương lan rộng

WHO xác nhận số ca nhiễm Hantavirus chủng Andes liên quan tới tàu du lịch MV Hondius đã tăng lên 8 người, trong bối cảnh chiến dịch truy vết tiếp xúc quy mô toàn cầu đang khẩn cấp.

Các nhân viên y tế đưa bệnh nhân từ tàu du lịch MV Hondius lên xe cứu thương tại một bến cảng ở Praia, Cape Verde hôm 6/5. Ảnh: Reuters.

Trong thông báo ngày 6/5, WHO cho biết một nam hành khách người Thụy Sĩ mới được xác định dương tính, nâng tổng số ca bệnh trên tàu lên 8 trường hợp, trong đó có 3 người đã tử vong, theo BBC.

Người đàn ông này cùng vợ trở về từ Nam Mỹ vào cuối tháng 4. Sau khi xuất hiện triệu chứng nghi nhiễm bệnh, ông chủ động thông báo cho đơn vị vận hành tàu và hiện được điều trị cách ly tại Zurich.

Song song với đó, giới chức y tế cũng đã đưa ba người có dấu hiệu nghi mắc bệnh từ tàu tới Hà Lan để theo dõi và điều trị, gồm một công dân Anh 56 tuổi, một người Hà Lan 41 tuổi và một người Đức 65 tuổi. Theo công ty vận hành Oceanwide Expeditions, trong số này có hai thành viên thủy thủ đoàn.

Hiện tàu MV Hondius đang neo gần Cape Verde với hơn 100 hành khách và nhân viên vẫn ở trên tàu dưới các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt. Đơn vị khai thác dự kiến đưa tàu tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha để hành khách được lên bờ.

Bên trong con tàu du lịch sau khi trở thành ổ dịch Hanta Khoảng 150 hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền MV Hondius hiện phải cách ly ngay trên biển giữa Đại Tây Dương, thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa trước sự bùng phát của một loại virus chết người.

Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn sẽ được kiểm tra sức khỏe và chăm sóc tại các khu vực chuyên biệt nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng địa phương.

Tuy nhiên, kế hoạch cập cảng đã vấp phải phản ứng từ chính quyền Canary. Trong ngày 6/5, Chủ tịch quần đảo Fernando Clavijo yêu cầu tổ chức cuộc họp khẩn với Thủ tướng Pedro Sánchez để bàn phương án xử lý, đồng thời bày tỏ quan ngại về việc cho phép con tàu cập bến.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus xác nhận các bệnh nhân nhiễm chủng Andes - biến thể Hantavirus đặc hữu tại Nam Mỹ. Không giống đa số chủng Hantavirus thông thường chỉ lây qua tiếp xúc với nước bọt, nước tiểu hoặc chất thải của loài gặm nhấm, chủng Andes có khả năng lây truyền từ người sang người thông qua tiếp xúc gần.

Cơ quan chức năng hiện truy vết 62 người từng tiếp xúc với các ca bệnh, bao gồm nhân viên y tế, nhân viên cảng và thủy thủ đoàn. Đến nay, 42 người đã được xác định vị trí và theo dõi y tế. Dù vậy, WHO đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng nói chung hiện vẫn ở mức thấp.

Tàu MV Hondius dài 108 m, chở hơn 140 hành khách và thủy thủ đoàn, khởi hành từ Ushuaia (Argentina) hôm 20/3. Trong hải trình kéo dài nhiều tuần, con tàu đã đi qua Nam Cực, quần đảo Falkland, Nam Georgia cùng nhiều hòn đảo biệt lập ở Đại Tây Dương trước khi dự kiến kết thúc chuyến đi ngày 4/5.

Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), nước này ghi nhận 890 ca nhiễm Hantavirus trong giai đoạn 1993-2023. Loại virus này từng gây chú ý khi bà Betsy Arakawa - vợ của nam diễn viên Gene Hackman - được cho là đã tử vong vì nhiễm bệnh vào năm ngoái.