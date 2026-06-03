Ông Thaksin được tự do hoàn toàn

Sắc lệnh đặc xá mới của Hoàng gia Thái Lan giúp ông Thaksin Shinawatra được miễn phần án còn lại, kết thúc quản chế và tháo vòng giám sát điện tử.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra khi được phóng thích có điều kiện sau khi chấp hành án 8 tháng trong bản án 1 năm tại nhà tù trung tâm Klong Prem ở Bangkok (Thái Lan) ngày 11/5. Ảnh: Reuters.

Theo Công báo Hoàng gia Thái Lan, Sắc lệnh Đặc xá Hoàng gia được ban hành ngày 2/6 nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 48 của Hoàng hậu Suthida và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 3/6.

Sắc lệnh áp dụng đối với các phạm nhân đang được tha tù trước thời hạn hoặc hưởng án treo, đồng thời có thời gian chấp hành án còn lại nằm trong ngưỡng được luật định để được đặc xá hoàn toàn.

Theo Điều 7 của sắc lệnh, những người đang được tha tù trước thời hạn sẽ được giảm một phần ba thời gian thi hành án còn lại. Tuy nhiên, những trường hợp đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 8 sẽ được miễn chấp hành toàn bộ phần án còn lại.

Điều 8 quy định phạm nhân có thời gian thụ án còn lại không quá một năm kể từ ngày sắc lệnh có hiệu lực sẽ đủ điều kiện được đặc xá hoàn toàn.

Ông Thaksin, 76 tuổi, hiện chấp hành phần cuối của bản án một năm tù dưới hình thức tha tù trước thời hạn. Ông được trả tự do khỏi Nhà tù Trung ương Klong Prem hôm 11/5 và theo kế hoạch ban đầu sẽ hoàn tất thời gian thi hành án vào ngày 9/9/2026.

Tuy nhiên, khi sắc lệnh mới có hiệu lực từ ngày 3/6, thời gian thi hành án còn lại của ông chỉ còn hơn ba tháng, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng một năm được quy định trong sắc lệnh đặc xá.

Điều này đồng nghĩa ông Thaksin nhiều khả năng sẽ được chuyển từ diện tha tù có điều kiện sang tình trạng chấp hành án hoàn tất, chấm dứt mọi nghĩa vụ giám sát thử thách vốn được áp dụng cho đến ngày 9/9.

Sau khi được trả tự do hồi tháng 5, ông Thaksin phải đeo vòng giám sát điện tử (EM) và định kỳ trình diện cơ quan quản chế trong suốt thời gian được tha tù trước thời hạn.

Sau khi sắc lệnh có hiệu lực, Cục Cải huấn và Cục Quản chế Thái Lan được cho là sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết nhằm điều chỉnh tình trạng pháp lý của ông Thaksin.

Các bước này bao gồm tháo bỏ thiết bị giám sát điện tử, cập nhật hồ sơ pháp lý và cấp các giấy tờ xác nhận hoàn tất thi hành án.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã được đeo vòng tay giám sát điện tử sau khi được thả tự do vào ngày 11/5. Ảnh: Reuters.

Diễn biến mới đồng nghĩa cựu thủ tướng Thái Lan sẽ không phải chờ đến ngày kết thúc thời hạn quản chế vào tháng 9 để được tự do hoàn toàn. Về mặt pháp lý, ông sẽ được xem là đã chấp hành xong bản án thay vì chỉ được hưởng quyền tự do có điều kiện.

Ông Thaksin trở về Thái Lan vào năm 2023 sau nhiều năm sống lưu vong ở nước ngoài. Ngay sau đó, ông phải thi hành các bản án liên quan đến những vụ án tham nhũng và lạm dụng quyền lực trong thời gian giữ cương vị thủ tướng.

Ban đầu, tổng thời gian thụ án của ông lên tới 8 năm tù. Tuy nhiên, sau đó ông được hưởng ân giảm hoàng gia, qua đó mức án được giảm xuống còn một năm.

Tháng 9/2025, Tòa án Tối cao Thái Lan phán quyết rằng khoảng thời gian ông điều trị tại bệnh viện trước đó không được tính là thời gian chấp hành án hợp lệ, buộc ông phải tiếp tục thi hành bản án một năm tù theo quy định.

Sau khi hoàn thành phần thời gian thụ án tối thiểu theo luật định, ông được xét duyệt tha tù trước thời hạn. Bộ Tư pháp Thái Lan cho biết quyết định này được đưa ra dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có tuổi tác cao, quá trình cải tạo tốt và nguy cơ tái phạm thấp.

Ngày 11/5, ông Thaksin được trả tự do và trở về tư dinh Chan Song La tại Bangkok. Tuy nhiên, ông vẫn phải tuân thủ các điều kiện quản chế và chịu giám sát bằng vòng điện tử cho đến khi mãn hạn tù vào ngày 9/9.