Lệnh tạm tha của ông Thaksin thổi bùng tranh luận

Sau khi chấp hành hai phần ba án tù, ông Thaksin có thể được tạm tha vào tháng 5/2026. Diễn biến này đặt ra câu hỏi lớn về chiến lược và vị thế của Pheu Thai.

Thái Lan Thaksin Shinawatra hiện đang bị giam giữ tại trại giam Klong Prem. Ảnh: Reuters.

Theo tờ Nation, Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (76 tuổi) trở về Thái Lan vào tháng 8-2023 sau hơn 15 năm sống lưu vong. Ban đầu bị tuyên tổng cộng 8 năm tù, ông sau đó được giảm án xuống còn 1 năm nhờ lệnh ân xá của Nhà vua.

Ông chính thức thi hành án từ ngày 9/9/2025.

Ngày 25/2, ông Yutthana Nakruangsri, Phó Tổng cục trưởng kiêm người phát ngôn Cục Cải huấn Thái Lan, xác nhận mốc thời gian ông Thaksin đủ điều kiện xem xét tạm tha.

Theo ông Yutthana, trại giam Klong Prem hiện chưa hoàn tất danh sách phạm nhân đủ điều kiện, do quy định yêu cầu các cơ sở giam giữ phải trình danh sách trước từ 1-2 tháng để Cục Cải huấn thẩm định.

Căn cứ quy định hiện hành, ông Thaksin đáp ứng điều kiện khi đã chấp hành tối thiểu hai phần ba thời hạn án phạt.

Dù thời điểm dự kiến phóng thích rơi vào thứ Bảy (tức ngày 9/5), cơ quan chức năng vẫn có trách nhiệm bảo đảm đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho phạm nhân theo quy định.

Quy trình trả tự do dự kiến bắt đầu từ khoảng 7-8h sáng. Sau đó, ông Thaksin sẽ được đưa tới địa điểm do người bảo lãnh đăng ký để tiếp tục chịu sự quản lý theo chế độ tạm tha.

Ông Yutthana cho biết thêm, do mức án còn lại tương đối ngắn, ông Thaksin sẽ không phải đeo thiết bị giám sát điện tử (EM). Tuy vậy, ông vẫn phải thực hiện nghĩa vụ trình diện định kỳ theo yêu cầu của cơ quan quản lý tạm tha. Khi chấp hành xong toàn bộ bản án, ông sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành hình phạt.

Tuy nhiên, ngay cả khi được tạm tha, ông Thaksin vẫn đối mặt nhiều rủi ro chính trị, đặc biệt là vụ án theo Điều 112 Bộ luật Hình sự liên quan một cuộc phỏng vấn trước đây với truyền thông Hàn Quốc. Việc công tố kháng cáo và được Tòa Hình sự chấp nhận có thể tiếp tục thu hẹp dư địa hoạt động chính trị của ông.

Diễn biến chính trị gần đây của ông Thaksin được nhìn nhận như một bài học về tính toán chiến lược thiếu chuẩn xác. Thay vì lùi về hậu trường như từng phát tín hiệu, ông vẫn xuất hiện dày đặc cả công khai lẫn phía sau cánh gà.

Vụ việc điều trị tại tầng 14 Bệnh viện Cảnh sát Hoàng gia được xem là bước ngoặt khiến đảng Pheu Thai chao đảo, trước khi kết quả tổng tuyển cử ngày 8/2/2026 chứng kiến đảng này lần đầu tiên tụt dưới mốc 100 ghế và chịu thất bại thứ hai liên tiếp.

Nhiều ý kiến trong nội bộ Pheu Thai cho rằng sai lầm lớn nhất là việc “ông chủ” vẫn điều hành cả công khai lẫn hậu trường mà không che giấu ảnh hưởng. Nếu ông thực sự rút lui về đời sống riêng tư như từng tuyên bố, có thể mọi việc đã không leo thang tới mức phải thi hành án tù.

Giới quan sát nhận định, ngay cả khi “lãnh tụ tinh thần” rời trại giam, tình hình vẫn khó cải thiện nếu ông tiếp tục hoạch định chiến lược và thúc đẩy con gái là Paetongtarn Shinawatra dẫn dắt chính trường, bởi điều đó có nguy cơ lặp lại vòng xoáy “chỉ huy từ xa”.