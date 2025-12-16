Cháu trai ông Thaksin là ứng viên thủ tướng Thái Lan

Đảng Pheu Thai chính thức công bố ba ứng viên thủ tướng cho tổng tuyển cử 2026, trong đó nổi bật là Yodchanan Wongsawat - cháu trai cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra..

Ứng viên Thủ tướng Thái Lan Yodchanan Wongsawat là con trai cựu Thủ tướng Somchai Wongsawat, đồng thời là cháu ruột ông Thaksin. Ảnh: ThaiEnquirer.

Ngày 16/12, Pheu Thai chính thức khởi động chiến dịch tranh cử với khẩu hiệu “Tái khởi động Thái Lan - Pheu Thai sẽ làm được”, phát đi thông điệp khôi phục các trụ cột chính sách kinh tế quen thuộc của đảng, hướng tới cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 2/2026.

Cùng với đó, đảng này cũng giới thiệu ba ứng viên cho vị trí thủ tướng và phác thảo những ưu tiên chính sách then chốt, theo National Thailand.

Nhân vật thu hút nhiều chú ý nhất là ông Yodchanan Wongsawat, 46 tuổi, cháu trai của ông Thaksin. Ông là con trai cả của cựu thủ tướng Somchai Wongsawat và bà Yaowapha Wongsawat - em gái ông Thaksin.

Ông Yodchanan có học vị tiến sĩ của Đại học Texas tại Arlington, được biết đến với các nghiên cứu về công nghệ giao diện não - máy tính (BCI) và từng tham gia tranh cử tại tỉnh Chiang Mai. Trong nội bộ Pheu Thai, ông được xem là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ lãnh đạo mới, mang màu sắc kỹ trị và đổi mới.

Hai ứng viên còn lại gồm ông Julapun Amornvivat, lãnh đạo cấp cao của Pheu Thai, và ông Suriya Juangroongruangkit, cựu bộ trưởng giao thông. Ông Julapun được đánh giá là chính trị gia thuộc thế hệ “cầu nối”, từng đảm nhiệm nhiều vị trí điều hành và có kinh nghiệm quản lý nhà nước.

Trong khi đó, ông Suriya là gương mặt kỳ cựu, từng giữ chức vụ ở nhiều bộ khác nhau và hiện là giám đốc điều hành chiến dịch bầu cử của đảng.

Việc ông Suriya góp mặt trong danh sách ứng viên được cho là phản ánh những khó khăn của Pheu Thai trong việc thu hút các chuyên gia kinh tế hàng đầu ủng hộ và tham gia trực tiếp vào chương trình chính sách của đảng.

Trong nhiều năm qua, Pheu Thai là đảng lớn nhất và giữ vai trò dẫn dắt liên minh cầm quyền tại Thái Lan, với các gương mặt nổi bật như ông Thaksin Shinawatra, bà Yingluck Shinawatra, bà Paetongtarn Shinawatra và ông Srettha Thavisin.

Tuy nhiên, sau khi bà Paetongtarn bị bãi nhiệm vào tháng 8, Pheu Thai đã đánh mất quyền lực.

Trong hai năm cầm quyền dưới thời chính phủ ông Srettha và sau đó là bà Paetongtarn, nhiều cam kết tranh cử năm 2023 của Pheu Thai không thể triển khai đầy đủ, do vướng mắc chính trị và sự cản trở từ bộ máy hành chính.

Một loạt chính sách lớn bị đình trệ, trong đó có chương trình phát tiền mặt 10.000 baht cho người dân, đề xuất xây dựng các khu phức hợp giải trí, cùng siêu dự án hành lang kinh tế với mạng lưới cảng biển và đường sắt kết nối Vịnh Thái Lan với biển Andaman.

Pheu Thai tin rằng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, cử tri vẫn sẽ đặt niềm tin vào những ý tưởng kinh tế táo bạo - vốn là “thương hiệu” lâu nay của đảng.

Chiến dịch tranh cử sẽ vừa nhấn mạnh các chính sách từng được triển khai khi Pheu Thai còn nắm quyền, vừa tái khẳng định những đề xuất quan trọng đã bị đình trệ hoặc chưa kịp hoàn tất.