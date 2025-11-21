Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế giới

Ông Thaksin đang bị stress trong tù

  • Thứ sáu, 21/11/2025 06:30 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra ngày 20/11 cho biết cha mình - cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra - đang bị căng thẳng thần kinh (stress) trong tù, tờ The Nation đưa tin.

Ông Thaksin tới Tòa án Tối cao Thái Lan tại Bangkok hôm 9/9. Ảnh: AP/Wason Wanitchakorn.

“Thời tiết thay đổi không ảnh hưởng nhiều đến thể trạng của ông, nhưng về tinh thần, ông đang chịu nhiều căng thẳng”, bà Paetongtarn nói sau khi cùng chồng, ông Pidok Sooksawas, vào tù thăm cha.

Từ ngày 9/9, ông Thaksin đã phải trở lại Nhà tù Trung tâm Klong Prem ở Bangkok để thụ án một năm. Động thái này diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi bà Paetongtarn bị Tòa án Hiến pháp chính thức bãi nhiệm chức vụ Thủ tướng Thái Lan.

Mới đây, Văn phòng Tổng chưởng lý Thái Lan (OAG) đã ra quyết định kháng cáo phán quyết trắng án với ông trong vụ án khi quân. Tòa án Tối cao Thái Lan cũng ra phán quyết buộc ông Thaksin phải nộp 17,6 tỉ baht (khoảng 540 triệu USD) tiền thuế cá nhân liên quan thương vụ bán cổ phần Tập đoàn Shin Corp năm 2006.

Cùng lúc, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapon Naowarat yêu cầu các cơ quan xem xét lại quy định vận chuyển tù nhân ra ngoài nhà tù để trị bệnh. Động thái trên nhằm mục đích ngăn khả năng ông Thaksin có thể rời khỏi nhà tù.

Bình luận về động thái này, bà Paetongtarn bày tỏ mong muốn cha mình được thả. “Tôi hy vọng mọi việc được thực hiện đúng quy trình. Cha tôi già rồi. Sẽ rất tốt nếu ông ấy được thả để có thể nghỉ ngơi. Ngồi tù không tốt cho ông ấy”, cựu thủ tướng phát biểu.

Bà Paetongtarn cũng cho biết ông Thaksin đã tham gia một chương trình cải tạo trong nhà tù, theo đó các phạm nhân sẽ nghiên cứu nguyên lý căn bản của đạo Phật, hướng đến tự tu thân và áp dụng vào thực tế, theo tờ Khaosod.

Về phần mình, bà Paetongtarn khẳng định bản thân đã rời xa chính trường gần như hoàn toàn. “Tôi cần tập trung vào sức khỏe của cha”, bà khẳng định.

Hà Thủy

