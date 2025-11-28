Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bà Paetongtarn đăng ảnh gia đình thăm ông Thaksin trong tù

  • Thứ sáu, 28/11/2025 09:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 27/11, ba người con của ông Thaksin Shinawatra đã tới trại giam Klongprem để gặp cựu thủ tướng Thái Lan nhân dịp năm mới sắp đến gần.

Sau buổi thăm gặp, bà Paetongtarn Shinawatra - con gái út của ông Thaksin - chia sẻ trên mạng xã hội bức ảnh cả gia đình chụp cùng cha trong phòng thăm và gửi lời cảm ơn đội ngũ cán bộ trại giam, theo Bangkok Post.

Đây là lần thăm đặc biệt thứ 20 của gia đình kể từ khi ông Thaksin bắt đầu chấp hành án hôm 9/9. Trong chuyến thăm có mặt vợ chồng bà Paetongtarn, chị gái Pintongta Shinawatra Kunakornwong, vợ chồng người anh Panthongtae Shinawatra cùng luật sư Winyat Chatmontree.

ong Thaksin anh 1

Bức ảnh chụp gia đình ông Thaksin được bà Paetongtarn chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram/Paetongtarn Shinawatra.

“Khoảnh khắc ấy khiến tôi cảm giác như mình trở về thời thơ ấu, đi bộ nắm tay bố, bên cạnh anh chị em, giống những ngày cả nhà dạo chợ khi chúng tôi còn nhỏ. Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, chúng tôi thật sự được ở bên nhau như một gia đình”, bà Paetongtarn viết kèm bức ảnh.

Bà cũng cho biết sức khỏe của ông Thaksin hiện ổn định. Ông vẫn cảm nhận rõ tình cảm mà mọi người dành cho mình và theo dõi sát tình hình lũ lụt đang ảnh hưởng nhiều khu vực ở Thái Lan.

Theo quy định của hệ thống trại giam Thái Lan, thời điểm cận năm mới là dịp đặc biệt khi tù nhân được phép tiếp xúc gần với gia đình, ăn uống và trò chuyện mà không bị ngăn cách bởi vách chắn hay hệ thống liên lạc qua điện thoại.

Trong khi đó, hôm 25/11, truyền thông Thái Lan đưa tin Cục Thuế đang chuẩn bị mở thêm cuộc điều tra về tài sản của ông Thaksin, nhằm thu hồi khoản nợ thuế 17,6 tỉ baht (546 triệu USD) phát sinh từ thương vụ bán cổ phần Shin Corp - tập đoàn viễn thông do ông sáng lập.

Đợt điều tra lần này nối tiếp các cuộc rà soát trước đó, sau khi cơ quan chức năng xác định nghĩa vụ thuế của ông Thaksin từ năm 2017. Trước đây, Cục Thuế đã phong tỏa nhiều tài sản của ông, bao gồm các khu đất và một số khoản tiền gửi ngân hàng, nhưng tổng giá trị vẫn chưa đủ để bù đắp khoản nợ thuế 546 triệu USD.

Ông Thaksin đang bị stress trong tù

Cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra ngày 20/11 cho biết cha mình - cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra - đang bị căng thẳng thần kinh (stress) trong tù, tờ The Nation đưa tin.

06:30 21/11/2025

Gia đình ông Thaksin tuyên bố 'chiến đấu đến cùng'

Gia đình ông Thaksin tuyên bố "chiến đấu đến cùng" sau quyết định kháng nghị trắng án vụ khi quân của Viện Công tố Thái Lan, trong bối cảnh ông tiếp tục đối mặt án thuế hàng USD.

10:06 18/11/2025

Ông Thaksin xin ân xá

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã đệ đơn xin ân xá lên Hoàng gia nước này để giảm bản án tù, luật sư của ông cho biết.

07:16 30/9/2025

Sách hay về Đông Nam Á

Để giúp độc giả hiểu thêm về Đông Nam Á, Tri Thức - Znews giới thiệu ba cuốn sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia về chủ đề này: “Cạnh tranh Trung - Ấn tại Đông Nam Á”, “Gắn kết và chủ động thích ứng: Tầm nhìn và triển vọng của ASEAN sau năm 2025” và “Đông Nam Á học - Một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa”.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

ông Thaksin Thái Lan Thaksin Shinawatra bà Paetongtarn gia đình Shinawatra

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

Xa sung gan Nha Trang: Nu ve binh 20 tuoi thiet mang hinh anh

Xả súng gần Nhà Trắng: Nữ vệ binh 20 tuổi thiệt mạng

50 phút trước 10:25 28/11/2025

0

Vụ phục kích gần Nhà Trắng gây rúng động nước Mỹ, khiến một người thiệt mạng và một người bị thương nặng. Sarah Beckstrom, 20 tuổi, thành viên Vệ binh Quốc gia West Virginia, đã qua đời sau ngày đầu làm nhiệm vụ.

Noi kho 'nha quan tai’ deo dang nguoi Hong Kong hinh anh

Nỗi khổ 'nhà quan tài’ đeo đẳng người Hong Kong

2 giờ trước 09:37 28/11/2025

0

Hong Kong là thị trường nhà ở đắt đỏ và khó tiếp cận nhất thế giới, bất động sản ở đây trở thành thước đo địa vị. Nỗi khổ “không nhà”, hoặc phải sống trong “nhà quan tài” đeo đẳng hàng trăm nghìn người nghèo ở Hong Kong.

Vi sao linh cuu hoa kho tiep can chung cu bi chay o Hong Kong? hinh anh

Vì sao lính cứu hỏa khó tiếp cận chung cư bị cháy ở Hong Kong?

2 giờ trước 09:04 28/11/2025

0

Dư luận Hong Kong đang cho rằng xe thang giới hạn về độ cao là nguyên nhân khiến việc khống chế đám cháy không hiệu quả. Về điều này, giới chuyên gia đã lên tiếng phân tích để người dân hiểu đúng bản chất sự việc.

