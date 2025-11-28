Bà Paetongtarn đăng ảnh gia đình thăm ông Thaksin trong tù

Ngày 27/11, ba người con của ông Thaksin Shinawatra đã tới trại giam Klongprem để gặp cựu thủ tướng Thái Lan nhân dịp năm mới sắp đến gần.

Sau buổi thăm gặp, bà Paetongtarn Shinawatra - con gái út của ông Thaksin - chia sẻ trên mạng xã hội bức ảnh cả gia đình chụp cùng cha trong phòng thăm và gửi lời cảm ơn đội ngũ cán bộ trại giam, theo Bangkok Post.

Đây là lần thăm đặc biệt thứ 20 của gia đình kể từ khi ông Thaksin bắt đầu chấp hành án hôm 9/9. Trong chuyến thăm có mặt vợ chồng bà Paetongtarn, chị gái Pintongta Shinawatra Kunakornwong, vợ chồng người anh Panthongtae Shinawatra cùng luật sư Winyat Chatmontree.

Bức ảnh chụp gia đình ông Thaksin được bà Paetongtarn chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram/Paetongtarn Shinawatra.

“Khoảnh khắc ấy khiến tôi cảm giác như mình trở về thời thơ ấu, đi bộ nắm tay bố, bên cạnh anh chị em, giống những ngày cả nhà dạo chợ khi chúng tôi còn nhỏ. Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, chúng tôi thật sự được ở bên nhau như một gia đình”, bà Paetongtarn viết kèm bức ảnh.

Bà cũng cho biết sức khỏe của ông Thaksin hiện ổn định. Ông vẫn cảm nhận rõ tình cảm mà mọi người dành cho mình và theo dõi sát tình hình lũ lụt đang ảnh hưởng nhiều khu vực ở Thái Lan.

Theo quy định của hệ thống trại giam Thái Lan, thời điểm cận năm mới là dịp đặc biệt khi tù nhân được phép tiếp xúc gần với gia đình, ăn uống và trò chuyện mà không bị ngăn cách bởi vách chắn hay hệ thống liên lạc qua điện thoại.

Trong khi đó, hôm 25/11, truyền thông Thái Lan đưa tin Cục Thuế đang chuẩn bị mở thêm cuộc điều tra về tài sản của ông Thaksin, nhằm thu hồi khoản nợ thuế 17,6 tỉ baht ( 546 triệu USD ) phát sinh từ thương vụ bán cổ phần Shin Corp - tập đoàn viễn thông do ông sáng lập.

Đợt điều tra lần này nối tiếp các cuộc rà soát trước đó, sau khi cơ quan chức năng xác định nghĩa vụ thuế của ông Thaksin từ năm 2017. Trước đây, Cục Thuế đã phong tỏa nhiều tài sản của ông, bao gồm các khu đất và một số khoản tiền gửi ngân hàng, nhưng tổng giá trị vẫn chưa đủ để bù đắp khoản nợ thuế 546 triệu USD .