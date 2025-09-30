Ông Thaksin xin ân xá

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã đệ đơn xin ân xá lên Hoàng gia nước này để giảm bản án tù, luật sư của ông cho biết.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: Reuters.

“Đơn xin (Hoàng gia) ân xá đã được đệ trình nhưng tôi không có bình luận gì thêm. Đây là quyền lợi của mọi phạm nhân”, luật sư Winyat Chatmontree nói với báo giới hôm 29/9 bên ngoài nhà tù.

"Quá trình phản hồi sẽ mất khoảng 14 ngày. Kết quả phụ thuộc vào quyết định của hoàng gia, không ai có thể can thiệp”, Channel NewsAsia dẫn lời vị luật sư nói.

Ông Winyat không cho biết thời điểm chính xác đơn xin ân xá được nộp và cũng chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của AFP.

Phát biểu trên được đưa ra khi ông tháp tùng con gái của ông Thaksin - bà Pintongta Shinawatra Kunakornwong - và chồng Nuttapong Kunakornwong đến thăm cựu thủ tướng Thái Lan tại nhà tù Klong Prem.

Đây là chuyến thăm thân thứ 5 kể từ khi ông Thaksin thi hành án tại nhà tù vào ngày 9/9.

Việc cựu thủ tướng Thái Lan xin ân xá có thể giúp giảm án tù hiện tại của ông. Đây là lần thứ hai ông Thaksin nộp đơn xin ân xá lên Hoàng gia.

Ông đang thụ án tại nhà tù ở Bangkok sau khi Tòa án Tối cao Thái Lan phán quyết rằng ông chưa thực sự hoàn tất việc chấp hành bản án ban đầu, do ông đã dành 6 tháng ở bệnh viện kể từ khi trở về nước vào tháng 8/2023, sau 15 năm sống lưu vong ở nước ngoài.

Ban đầu, ông Thaksin bị kết án 8 năm tù vì xung đột lợi ích và lạm quyền trong thời gian làm thủ tướng từ năm 2001 đến 2006. Bản án này sau đó đã được Nhà vua Thái Lan giảm xuống còn một năm.