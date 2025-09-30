Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ông Thaksin xin ân xá

  • Thứ ba, 30/9/2025 07:16 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã đệ đơn xin ân xá lên Hoàng gia nước này để giảm bản án tù, luật sư của ông cho biết.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: Reuters.

“Đơn xin (Hoàng gia) ân xá đã được đệ trình nhưng tôi không có bình luận gì thêm. Đây là quyền lợi của mọi phạm nhân”, luật sư Winyat Chatmontree nói với báo giới hôm 29/9 bên ngoài nhà tù.

"Quá trình phản hồi sẽ mất khoảng 14 ngày. Kết quả phụ thuộc vào quyết định của hoàng gia, không ai có thể can thiệp”, Channel NewsAsia dẫn lời vị luật sư nói.

Ông Winyat không cho biết thời điểm chính xác đơn xin ân xá được nộp và cũng chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của AFP.

Phát biểu trên được đưa ra khi ông tháp tùng con gái của ông Thaksin - bà Pintongta Shinawatra Kunakornwong - và chồng Nuttapong Kunakornwong đến thăm cựu thủ tướng Thái Lan tại nhà tù Klong Prem.

Đây là chuyến thăm thân thứ 5 kể từ khi ông Thaksin thi hành án tại nhà tù vào ngày 9/9.

Việc cựu thủ tướng Thái Lan xin ân xá có thể giúp giảm án tù hiện tại của ông. Đây là lần thứ hai ông Thaksin nộp đơn xin ân xá lên Hoàng gia.

Ông đang thụ án tại nhà tù ở Bangkok sau khi Tòa án Tối cao Thái Lan phán quyết rằng ông chưa thực sự hoàn tất việc chấp hành bản án ban đầu, do ông đã dành 6 tháng ở bệnh viện kể từ khi trở về nước vào tháng 8/2023, sau 15 năm sống lưu vong ở nước ngoài.

Ban đầu, ông Thaksin bị kết án 8 năm tù vì xung đột lợi ích và lạm quyền trong thời gian làm thủ tướng từ năm 2001 đến 2006. Bản án này sau đó đã được Nhà vua Thái Lan giảm xuống còn một năm.

Sách hay về Đông Nam Á

Để giúp độc giả hiểu thêm về Đông Nam Á, Tri Thức - Znews giới thiệu ba cuốn sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia về chủ đề này: “Cạnh tranh Trung - Ấn tại Đông Nam Á”, “Gắn kết và chủ động thích ứng: Tầm nhìn và triển vọng của ASEAN sau năm 2025” và “Đông Nam Á học - Một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa”.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

120 ngày thử lửa của Thủ tướng Thái Lan

Tròn 20 ngày sau khi được Hạ viện bầu làm Thủ tướng Thái Lan, tối 24/9, ông Anutin Charnvirakul cùng nội các đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc vương Maha Vajiralongkorn.

08:14 25/9/2025

Thực hư tin ông Thaksin mua pizza đãi 6.500 cán bộ trại giam và bạn tù

Cục Cải huấn Thái Lan bác bỏ thông tin cho rằng cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã mua pizza cho cán bộ trại giam và tù nhân tại Nhà tù Klong Prem vào tuần trước.

07:57 18/9/2025

Minh An

Thaksin Shinawatra Thái Lan Thaksin thái lan hoàng gia thái

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

Đọc tiếp

Co quan tinh bao Anh tuyen diep vien hinh anh

Cơ quan tình báo Anh tuyển điệp viên

2 giờ trước 05:49 30/9/2025

0

Cơ quan tình báo quân sự MI5 của Anh vừa có thông báo tuyển ứng viên trên tài khoản mạng xã hội chính thức của đơn vị này.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý