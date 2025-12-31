Gia tộc Thaksin kỳ vọng vào số 9 may mắn

Biểu tượng số 9 tái xuất sau chuyến thăm ông Thaksin, trong bối cảnh gia tộc Shinawatra muốn kéo dài ảnh hưởng chính trị với ứng viên mới trong cuộc tổng tuyển cử Thái Lan sắp tới.

Ông Yodchanan Wongsawat, 46 tuổi, cháu ruột ông Thaksin. Ảnh: Nation

Ngày 29/12, bà Paetongtarn Shinawatra cùng anh trai Panthongtae tới thăm cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra nhân dịp cuối năm. Chuyến thăm mang tính gia đình nhưng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 2/2026.

Sau buổi gặp với cha, khi được hỏi về việc đảng Pheu Thai bốc thăm trúng số 9 trên lá phiếu bầu danh sách đảng, bà Paetongtarn kể ông Thaksin trong lần tranh cử dưới danh nghĩa đảng Thai Rak Thai trước đây cũng từng mang số 9 và sau đó giành chiến thắng vang dội.

Theo bà Paetongtarn, tiếp tục bốc được số 9 là tín hiệu tích cực, tạo động lực và cảm giác lạc quan, đông thời có thể tiếp thêm niềm tin cho những người ủng hộ Pheu Thai trong kỳ bầu cử sắp tới.

Với nhiều cử tri Thái Lan, Thai Rak Thai gắn liền với giai đoạn kinh tế phục hồi sau khủng hoảng và các chính sách hướng mạnh tới nông dân cùng nhóm thu nhập thấp, cũng như lần đầu tiên một chính phủ dân cử hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ. Việc Pheu Thai một lần nữa gắn mình với số 9 như vậy còn là nỗ lực khơi lại ký ức về giai đoạn chính trị từng rất mạnh mẽ.

Ứng viên "ngậm thìa vàng chính trị"

Một trong những nhân vật trọng tâm của chiến dịch tranh cử Pheu Thai lần này là ông Yodchanan Wongsawat, 46 tuổi, cháu ruột ông Thaksin, đã nhận đề cử ứng viên Thủ tướng của đảng. Ông được xem là nhân vật “ngậm thìa vàng chính trị” vì có chú, dì và bố đều từng làm thủ tướng.

Tuy nhiên, khác với nhiều nhân vật cùng xuất thân, Yodchanan đi vào chính trường với lý lịch chuyên môn rõ ràng. Ông là kỹ sư, từng nghiên cứu về “giao diện não - máy tính”, công nghệ kết nối tín hiệu não bộ với thiết bị bên ngoài, tại Đại học Mahidol, một trong những trường đại học danh tiếng của Thái Lan.

Ông Yodchanan từng thử bước chân vào chính trị khi còn trẻ, dựa phần nào vào danh tiếng gia đình, nhưng không gặp thuận lợi. Trong cuộc tổng tuyển cử tháng 2/2014, khi bà Yingluck Shinawatra giữ chức Thủ tướng, ông ra tranh cử tại Chiang Mai và giành được ghế nghị sĩ.

Tuy nhiên, chính phủ Thái Lan khi ấy đã giải tán sau cuộc chính biến quân sự, khiến con đường chính trị của ông Yodchanan bị gián đoạn. Kể từ đó, ông quay lại tập trung vào nghiên cứu và đào tạo, giúp ông xây dựng hình ảnh mới mẻ, “chưa bị cuốn sâu vào các tranh chấp chính trị” trong mắt công chúng.

Trong quá trình tranh cử, ông Yodchanan từng công khai nhấn mạnh mối quan hệ huyết thống với người chú Thaksin. “Có thể tôi vẫn chỉ là tay nghiệp dư, nhưng tôi lại đang đứng trên vai người khổng lồ”, ông nói trong bài phát biểu gần đây, theo Chosun.

Gia tộc Shinawatra là nơi xuất thân của 4 đời thủ tướng Thái Lan nhưng tất cả đều phải rời nhiệm sở vì các biến cố chính trị. Ông Thaksin trở thành Thủ tướng năm 2001, tái đắc cử nhưng bị lật đổ năm 2006. Ông Somchai Wongsawat lên làm Thủ tướng năm 2008 nhưng chỉ tại vị 3 tháng do đảng bị giải thể theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp.

Bà Yingluck Shinawatra trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan năm 2011, song cũng bị lật đổ năm 2014. Đến tháng 8/2024, bà Paetongtarn Shinawatra trở thành Thủ tướng trẻ nhất lịch sử Thái Lan, nhưng sau đó bị bãi nhiệm vì vụ bê bối liên quan tới đoạn ghi âm bị rò rỉ trong bối cảnh xung đột vũ trang Thái Lan - Campuchia.

Trong hoàn cảnh đó, Yodchanan được mô tả là gương mặt mới mẻ, có thể thu hút cử tri bằng hình ảnh học giả và chuyên gia công nghệ. Dù vậy, cơ hội trở thành Thủ tướng của ông được cho là không cao khi phải đối đầu Thủ tướng đương nhiệm Anutin Charnvirakul và Nattaporn Leungpanich, lãnh đạo đảng Quốc gia.

Hướng đi của Pheu Thai

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Nation

Bên cạnh yếu tố biểu tượng và nhân sự, Pheu Thai cũng công bố các mục tiêu chính trị cụ thể cho cuộc bầu cử sắp tới. Yodchanan nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu giành 200 ghế trong Hạ viện, con số ông cho là cần thiết để hình thành chính phủ mạnh và ổn định.

Theo ông, trong giai đoạn từ năm 2023 đến nay, Thái Lan đã trải qua tình trạng thay đổi Thủ tướng liên tục, mỗi người chỉ có khoảng 1 năm cầm quyền, khiến nhiều chính sách không thể triển khai hiệu quả.

Các phát biểu của Yodchanan cho thấy ông ưu tiên giải quyết đồng thời nhiều vấn đề, thay vì tiếp cận từng mảng riêng lẻ. Trọng tâm trước mắt là giảm gánh nặng nợ nần, hạ chi phí sinh hoạt và tạo điều kiện để người dân phục hồi sức mua.

Về dài hạn, Pheu Thai đặt cược vào việc ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao giá trị trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, sản xuất và dịch vụ, đồng thời thu hút đầu tư nước ngoài gắn với chuyển giao công nghệ.

Về chiến lược quyền lực, Pheu Thai không loại trừ khả năng liên minh với các đảng khác nếu không đạt đủ số ghế để tự lập chính phủ. Quan điểm được Yodchanan nhắc lại là đảng sẵn sàng hợp tác với bất kỳ lực lượng nào có chung tầm nhìn và định hướng chính sách, miễn là đáp ứng kỳ vọng của cử tri.