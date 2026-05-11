Ông Thaksin ra tù

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được phóng thích có điều kiện sau khi thi hành hai phần ba án tù, khép lại gần một năm bị giam giữ.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sáng 11/5 đã rời Nhà tù Trung ương Klongprem ở Bangkok theo diện được phóng thích có điều kiện và được người thân cùng đông đảo người ủng hộ chào đón bên ngoài cổng trại giam, theo Bangok Post.

Xuất hiện trong trang phục áo sơ mi trắng, quần xanh, mái tóc cắt ngắn điểm bạc, ông Thaksin bước ra khỏi cổng nhà tù ở quận Chatuchak lúc 7h44 sáng. Tại đây, ông ôm các thành viên gia đình và gửi lời chào tới đám đông người ủng hộ, trong đó có các thành viên đảng Pheu Thai cùng những người “áo đỏ” trung thành với ông.

Ông Thaksin Shinawatra, mặc áo trắng, bước ra khỏi nhà tù trung tâm Klongprem ở Bangkok sáng ngày 11/5. Ảnh: Bangkok Post.

Khi quốc ca Thái Lan vang lên, ông Thaksin đứng nghiêm làm lễ chào cờ. Sau đó, cựu thủ tướng lên chiếc Mercedes-Maybach rời nhà tù lúc 7h56 giữa vòng vây người ủng hộ.

Chiếc xe sang di chuyển chậm qua đám đông với toàn bộ kính sau hạ xuống. Ngồi ở hàng ghế phía sau bên trái, ông Thaksin liên tục chắp tay để cảm ơn những người đến đón.

Theo quy định trong thời gian được phóng thích có điều kiện, ông Thaksin phải đeo vòng giám sát điện tử (EM) cho đến ngày 9/9.

Cựu thủ tướng nằm trong số 859 phạm nhân được xét tha tù trước thời hạn theo quy định của Cục Cải huấn Thái Lan.

Ngoài ra, ông cũng phải trình diện Văn phòng Quản chế Bangkok 1 trong vòng ba ngày kể từ khi được trả tự do, do nơi cư trú của ông, tư dinh Ban Chan Song La tại quận Bang Phlat, thuộc phạm vi quản lý của cơ quan này. Việc báo cáo định kỳ hàng tháng dự kiến sẽ được duy trì trong suốt thời gian quản chế.

Ông Thaksin, 76 tuổi, bị giam giữ từ ngày 9/9 năm ngoái sau khi Tòa án Tối cao Thái Lan yêu cầu thi hành bản án một năm tù liên quan đến các cáo buộc lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích trong thời gian giữ cương vị thủ tướng trước năm 2006.

Tòa án cho biết không công nhận khoảng thời gian ông Thaksin điều trị kéo dài tại khu VIP của Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát trong giai đoạn 2023-2024 là thời gian chấp hành án tù.

Tính đến ngày 11/5, ông đã thi hành được hai phần ba bản án - mức tối thiểu để đủ điều kiện được xem xét phóng thích có điều kiện.

Trước đó, ngày 9/9/2025, Tòa án Tối cao Thái Lan ra phán quyết buộc ông Thaksin phải thi hành án tù một năm, mức án được tuyên từ ngày 22/8/2023.

Theo tòa án, việc chuyển ông Thaksin từ Nhà tạm giam Bangkok sang Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát ngay sau khi ông trở về nước ngày 22/8/2023 với lý do đau ngực là không hợp lệ.

Ông Thaksin trở về Thái Lan cùng ngày sau 15 năm sống lưu vong ở nước ngoài. Thay vì ở trong trại giam, ông đã điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát cho đến khi được tạm tha vào đầu năm 2024.