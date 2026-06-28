Hang động 150 triệu năm ở Việt Nam trở thành nơi trao giải quốc tế

Không gian hang đá vôi hàng trăm triệu năm tuổi ở Quảng Ninh trở thành sân khấu đặc biệt cho lễ trao giải quốc tế, kết hợp giữa di sản thiên nhiên và nghệ thuật đương đại.

Bên trong hang Ngọc Rồng tại Quảng Ninh có niên đại hơn 150 triệu năm.

Tối 26/6, Lễ trao giải Giải thưởng Kiến trúc châu Á (Asia Architecture Design Awards - AADA) và Giải thưởng Du lịch, Lữ hành châu Á (Asia Hospitality Awards - AHA) 2026 diễn ra tại hang Ngọc Rồng (phường Cẩm Phả, Quảng Ninh). Sự kiện này đánh dấu lần đầu một lễ trao giải quốc tế được tổ chức bên trong hang động có niên đại hơn 150 triệu năm.

Sau 3 mùa tổ chức tại những địa danh biểu tượng của châu Á, Tổ chức Giải thưởng châu Á (AAO) lựa chọn hang Ngọc Rồng làm điểm đến cho mùa giải năm nay.

Với chủ đề "Influential Asia" (Châu Á kiến tạo sức ảnh hưởng), mùa giải tôn vinh những cá nhân, công trình và thương hiệu góp phần định hình vị thế của châu Á thông qua sáng tạo, đổi mới, bản sắc văn hóa và tư duy phát triển bền vững.

Hàng trăm kiến trúc sư, chuyên gia và doanh nghiệp từ gần 20 quốc gia có mặt tại hang Ngọc Rồng, tối 26/6.

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Tan Quee Peng cho rằng thiên nhiên đã mất hơn 150 triệu năm để kiến tạo nên hang Ngọc Rồng, còn những người được vinh danh đang góp phần kiến tạo tương lai bằng tư duy sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng phát triển bền vững. Theo ông, điều để lại dấu ấn sâu sắc nhất với Hội đồng Giám khảo không chỉ là chất lượng chuyên môn hay tính sáng tạo, mà còn là tinh thần tiên phong và khả năng tạo ra những giá trị có sức ảnh hưởng lâu dài.

Ở hạng mục kiến trúc và thiết kế, 25 đại diện Việt Nam được gọi tên, ghi dấu ấn với những dự án đô thị, nhà ở, khu phức hợp theo hướng bền vững, hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc, đồng thời đề cao giá trị cộng đồng.

Trong lĩnh vực du lịch, lữ hành và dịch vụ trải nghiệm, Việt Nam có 13 đại diện được vinh danh ở nhiều hạng mục. Tiêu biểu có các thương hiệu khách sạn như Radisson Blu Hotel, The Yacht Hotel by DC (Quảng Ninh), Amaya Saigon Boutique Hotel (TP.HCM). Lĩnh vực ẩm thực có Bến Thời Gian - Harbour of Time (TP.HCM) và MAMMOM - Vietnamese Cuisine (Hà Nội).

Ở phân khúc du lịch trải nghiệm, Athena Premium Cruise được ghi nhận nhờ kết hợp thiết kế đương đại, chăm sóc sức khỏe, công nghệ và các hoạt động phát triển bền vững, mang đến hành trình nghỉ dưỡng toàn diện.

Các đại diện phản ánh xu hướng phát triển của ngành du lịch Việt Nam, ngày càng chú trọng chất lượng dịch vụ, bản sắc địa phương và trải nghiệm của du khách.

Hang Ngọc Rồng có cấu trúc hang động quy mô lớn hiếm thấy.

Một trong những điểm nhấn của mùa giải năm nay là không gian tổ chức bên trong hang Ngọc Rồng - kỳ quan địa chất được hình thành cách đây khoảng 150 triệu năm với hệ thống đá vôi và cấu trúc hang động quy mô lớn hiếm có. Trong đêm trao giải, không gian di sản được kết hợp cùng công nghệ 3D Mapping, âm nhạc và các tiết mục nghệ thuật, tạo nên sân khấu độc đáo ngay giữa lòng hang động.

Theo ban tổ chức, việc đưa một sự kiện quốc tế quy mô lớn vào hang Ngọc Rồng không chỉ góp phần tôn vinh các thành tựu nổi bật của ngành kiến trúc và du lịch châu Á mà còn quảng bá hình ảnh Việt Nam như một điểm đến mới cho các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và MICE tầm cỡ quốc tế.

Khép lại mùa giải 2026, Tổ chức Giải thưởng châu Á cũng công bố khởi động mùa giải 2027 với chủ đề "Visionary Asia" (Tầm nhìn Châu Á). Kết quả sẽ được công bố liên tục trong năm thay vì chờ đến kỳ chấm giải cố định như trước, trước khi khép lại bằng lễ vinh danh dự kiến diễn ra tại Bangkok (Thái Lan).