Bùng nổ khách du lịch tại hòn đảo Việt liên tục 'hot' trên báo ngoại

Đón hơn 2,5 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm, Cát Bà là một trong những điểm đến hút khách nhất miền Bắc. Hòn đảo liên tục được các tạp chí du lịch quốc tế ca ngợi.

Người dân và du khách tắm biển, nhảy sóng tại bãi tắm Cát Cò 3, Cát Bà, Hải Phòng, năm 2019. Ảnh: Việt Hùng.

Trong 6 tháng đầu năm, Hải Phòng ước đón hơn 8,72 triệu lượt khách du lịch, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng quần đảo Cát Bà đón hơn 2,5 triệu lượt khách, tăng 23,5%, trong đó có hơn 583.300 khách quốc tế và hơn 1,82 triệu khách nội địa.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết lượng khách tăng mạnh nhất trong tháng 5 và 6, thời điểm bước vào cao điểm du lịch hè.

Quần đảo Cát Bà gồm 367 đảo nằm ở phía Nam vịnh Hạ Long với diện tích hơn 260 km2. Trong đó, đảo Cát Bà là điểm đến nổi tiếng nhất nhờ cảnh quan núi đá vôi, vùng biển xanh lặng và hệ sinh thái phong phú.

Nơi đây được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 2004, được xếp hạng Danh lam thắng cảnh - Di tích quốc gia đặc biệt năm 2013 và cùng vịnh Hạ Long được UNESCO ghi danh là Di sản thiên nhiên thế giới năm 2023.

LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN CÁT BÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Nhãn Cát Bà Các địa phương khác ở Hải Phòng Lượt khách Triệu lượt 2.5 6.22

Liên tục 'hot' trên báo ngoại

Những năm gần đây, Cát Bà liên tục xuất hiện trên các tạp chí du lịch quốc tế. Hồi tháng 5, Condé Nast Traveler đưa Việt Nam vào danh sách 15 điểm đến trăng mật tiết kiệm nhất thế giới, giới thiệu Cát Bà là điểm dừng chân phù hợp để khám phá vịnh Lan Hạ cùng hệ sinh thái nguyên sơ.

Theo tạp chí, phần lớn diện tích đảo là Vườn quốc gia Cát Bà với cảnh quan còn nguyên sơ. Ngoài thiên nhiên hoang dã, hòn đảo còn có ba bãi tắm cát nằm gần trung tâm thị trấn, thuận tiện cho du khách nghỉ dưỡng và khám phá.

Đây không phải lần đầu Cát Bà được tạp chí này nhắc đến. Tháng 3, Condé Nast Traveler từng đưa bãi tắm Cát Cò 3 vào danh sách những bãi biển "tuyệt vời nhất", đánh giá cao bãi cát mịn, làn nước trong cùng khung cảnh nhìn ra các đảo đá vôi của vịnh Lan Hạ.

Khác với Cát Cò 1 và Cát Cò 2, Cát Cò 3 được nhận xét mang hơi thở hiện đại hơn nhờ hệ thống khu nghỉ dưỡng, nhà hàng và các dịch vụ du lịch phát triển. Bãi biển cũng có nhiều hoạt động như chèo kayak, kéo thuyền chuối và thưởng thức hải sản tươi sống.

Bãi tắm Cát Cò 3 trên đảo Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, năm 2019. Ảnh: Duy Hiệu.

Tháng 11/2025, National Geographic ca ngợi Cát Bà là điểm đến lý tưởng dành cho những người yêu thích leo núi, khám phá hang động và chinh phục các vách đá vôi hướng ra biển.

Những vách núi đá vôi tại Cát Bà là địa điểm hấp dẫn với người đam mê leo núi. Nổi bật là thung lũng Bướm với hệ thống hang động và các vách đá vươn ra biển, nổi tiếng với hình thức leo tự do trên các vách đá phía trên mặt nước.

Với những du khách muốn trải nghiệm nhẹ nhàng hơn, National Geographic gợi ý trekking lên đỉnh Ngự Lâm hoặc chèo kayak trên vùng nước phát sáng bởi sinh vật phù du vào ban đêm.

"Cát Bà không chỉ là nơi để ngắm cảnh"

Không chỉ các chuyên gia du lịch, nhiều du khách quốc tế cũng dành lời khen cho Cát Bà sau khi trải nghiệm thực tế. Một trong số đó là nhiếp ảnh gia người Anh Simon Walker, từng đặt chân đến nhiều điểm đến nổi tiếng ở Đông Nam Á như Bali hay Palawan, trước khi khám phá Cát Bà vào năm 2025.

Du khách nhận xét quần đảo mang đến cảm giác khác biệt khi con người và thiên nhiên vẫn hòa quyện theo cách nguyên bản. Hành trình của anh bắt đầu trên tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long. Từ cabin, Simon ngắm những dãy núi đá vôi nổi lên giữa làn nước xanh cùng các làng chài nằm rải rác trên vịnh.

Đặt chân lên đảo, điều khiến anh ấn tượng là sự yên tĩnh. Theo Simon, nơi đây gần như không có tiếng còi xe hay khói bụi, thay vào đó là không khí trong lành và tiếng sóng vỗ. Chỉ cần rời trung tâm thị trấn, du khách có thể trekking xuyên rừng già, chèo kayak giữa vịnh Lan Hạ hoặc thư giãn trên những bãi biển còn giữ được vẻ hoang sơ.

"Cát Bà không chỉ là nơi để ngắm cảnh mà còn là không gian để hòa mình vào thiên nhiên", anh chia sẻ.

Phà ra đảo Cát Bà chật cứng du khách và phương tiện trong dịp lễ 30/4. Ảnh: Cat Ba Transport.

Trên nền tảng Agoda, Cát Bà nằm trong nhóm điểm đến được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam trong những tháng đầu năm 2025. Trong khi đó, trên Tripadvisor, điểm đến này thường xuyên nhận được đánh giá tích cực nhờ vẻ đẹp của vịnh Lan Hạ, hệ sinh thái đa dạng của Vườn quốc gia Cát Bà và không gian yên bình.

Sức hút của Cát Bà cũng thể hiện rõ trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay. Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Phạm Trí Tuyến, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Cát Hải, cho biết Cát Bà đã đón khoảng 70.350 lượt khách, công suất phòng đạt 100% trong dịp này.

Toàn bộ hệ thống vận chuyển ra đảo như phà và cáp treo đều hoạt động hết công suất, quá tải trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ. Các bãi tắm Cát Cò 1, Cát Cò 2 và Cát Cò 3 luôn đông đúc, đặc biệt trong những ngày nắng nóng.

Dữ liệu từ các đầu mối vận chuyển gồm bến phà, tàu cao tốc, cáp treo và các hãng vận tải cũng cho thấy lượng khách đến Cát Bà tăng mạnh.

Thuyền, bè hoạt động tại bãi tắm Cát Cò 3 trên đảo Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, năm 2019. Ảnh: Việt Hùng.

Lượng khách tăng cao cũng khiến địa phương siết chặt các quy định về an toàn du lịch đường thủy. Đầu tháng 6, UBND đặc khu Cát Hải yêu cầu các doanh nghiệp vận tải bảo đảm 100% hành khách mặc áo phao trong suốt hành trình, không cho phương tiện xuất bến nếu chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn.

Thuyền trưởng và thuyền viên phải hướng dẫn sử dụng áo phao, phổ biến quy định an toàn, đồng thời theo dõi diễn biến thời tiết và không đưa phương tiện hoạt động khi có cảnh báo nguy hiểm.

Cát Bà tuyệt đẹp trong thước phim nhìn từ trên cao Quần đảo Cát Bà (Hải Phòng) mang vẻ đẹp hoang sơ với những hòn đảo đá vôi nhấp nhô trên biển. Viên ngọc xanh giữa vịnh Bắc Bộ từ lâu là điểm đến hút khách trong nước và quốc tế.