Saigontourist Group ký loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược

Doanh nghiệp ký thỏa thuận hợp tác với Vietnam Airlines, Becamex Group và IPPG, hướng đến mở rộng hệ sinh thái du lịch - dịch vụ giai đoạn 2026-2030.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Ngày 3/8, tại TP.HCM, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức chương trình với chủ đề Kết nối giá trị - Đồng hành phát triển - Kiến tạo tương lai, nhân dịp kỷ niệm 51 năm thành lập Tổng Công ty (1/8/1975-1/8/2026).

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược hợp tác, hướng đến xây dựng hệ sinh thái du lịch, dịch vụ có quy mô, chiều sâu và khả năng cạnh tranh cao trong giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá cao sáng kiến xây dựng hệ sinh thái liên kết của doanh nghiệp. Theo ông, trong bối cảnh mới, tăng trưởng không còn dựa trên những lợi thế đơn lẻ mà cần được tạo nên từ sự kết nối giữa các ngành, lĩnh vực và cộng đồng doanh nghiệp.

Tổng công ty du lịch ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng các doanh nghiệp. Ảnh: BTC.

Tại chương trình, Saigontourist Group thực hiện ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược với Vietnam Airlines, Becamex Group và IPPG.

Với Vietnam Airlines, hai đơn vị định hướng đẩy mạnh phối hợp truyền thông, quảng bá thương hiệu và điểm đến. Đồng thời, các chương trình xúc tiến trong nước và quốc tế sẽ được tổ chức, xây dựng sản phẩm kết hợp giữa vận chuyển hàng không và du lịch, cũng như triển khai các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng.

Trong khi đó, thỏa thuận với Becamex Group hướng đến phát huy thế mạnh của hai doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không, du lịch và dịch vụ thông minh. Hai bên dự kiến kết hợp năng lực công nghệ, dữ liệu cùng hệ sinh thái để nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời phát triển các sản phẩm, dịch vụ thông minh thế hệ mới.

Đối với IPPG, mục tiêu đưa hệ sinh thái bán lẻ hàng hiệu, ẩm thực, dịch vụ hàng không và các dự án outlet quy mô lớn vào chương trình hợp tác. Tập đoàn này cũng sẽ đồng hành quảng bá hình ảnh TP.HCM và Việt Nam thông qua mạng lưới thương hiệu quốc tế, góp phần thu hút du khách và thúc đẩy hoạt động thương mại, bán lẻ.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group, cho biết: "Liên kết không dừng lại ở một giải pháp tình thế, mà là lựa chọn chiến lược trường tồn. Hợp tác không chỉ để mở rộng thị trường, mà là sức mạnh cộng hưởng để tiên phong kiến tạo những giá trị mới, cùng nâng tầm vị thế cạnh tranh và cùng thiết lập một tương lai phát triển bền vững".

Theo bà Hoa, ba định hướng trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030 gồm phát triển hệ sinh thái du lịch, dịch vụ đồng bộ, lấy khách hàng làm trung tâm cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu trong quản trị, kinh doanh. Đơn vị tích cực mở rộng hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần nâng cao vị thế của du lịch TP.HCM và Việt Nam.