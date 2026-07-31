Loạt 'ông lớn' khách sạn tăng hiện diện tại Cần Thơ

Cách đây khoảng một thập kỷ, phân khúc lưu trú cao cấp tại Cần Thơ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiện nay, thị trường chứng kiến sự gia nhập của nhiều thương hiệu khách sạn quốc tế.

Hilton tiếp tục mở rộng thị trường tại Cần Thơ vào năm 2025 với một khách sạn Tru by Hilton tại phường Vị Thanh (Hậu Giang cũ), bên cạnh một cơ sở cùng thương hiệu tọa lạc tại phường Cái Khế.

Cùng năm, Marriott International chính thức tiếp quản Legacy Mekong từ Nova Group, trở thành resort thương hiệu Autograph Collection đầu tiên của tập đoàn tại khu vực Tây Nam Bộ.

Trước đó, Sheraton Can Tho (thuộc Marriott International) đã có mặt tại phường Ninh Kiều, cùng với Victoria Can Tho Resort hàng chục năm tuổi trở thành lựa chọn quen thuộc với tệp du khách có khả năng chi trả tốt khi đến “Tây đô”.

Hàng loạt khách sạn cao cấp, khu nghỉ dưỡng ven sông và các dự án lưu trú quy mô lớn lần lượt xuất hiện tại Cần Thơ thời gian qua, biến thành phố trở thành “thủ phủ nghỉ dưỡng” của khu vực đồng bằng sông Cửu Long sau đặc khu Phú Quốc.

Du khách trải nghiệm chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ. Ảnh: Hoàng Giám.

Ai đang du lịch đến Cần Thơ?

Legacy Mekong, Autograph Collection được Michelin Guide trao tặng một Key (danh hiệu tương tự Sao Michelin đối với nhà hàng, quán ăn) vào 2025 ngay năm đầu vận hành được xem là tín hiệu cho thấy miền Tây đang dần xuất hiện trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của thế giới.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Alwin Karkada, Tổng quản lý khách sạn, cho biết sức hút của khu vực đến từ xu hướng du lịch toàn cầu, khi ngày càng nhiều du khách tìm kiếm những điểm đến mang bản sắc riêng nhưng vẫn đáp ứng tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế.

"Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện rõ nét hơn trên bản đồ du lịch cao cấp của thế giới. Chúng tôi tin rằng trong những năm tới, miền Tây sẽ không chỉ là một điểm đến để tham quan, mà sẽ trở thành một lựa chọn hàng đầu cho phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp, wellness và du lịch trải nghiệm", ông nhận định.

Trong khi đó, theo bà Nguyễn Lan Phương, Tổng Quản lý chuỗi khách sạn Tru by Hilton tại Việt Nam, bên cạnh khách nội địa từ TP.HCM và các đô thị lớn, lượng khách quốc tế đến từ châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Bắc Á và các thị trường châu Á khác ngày càng gia tăng hiện diện tại miền Tây.

Thay vì chỉ tìm một nơi lưu trú, họ ưu tiên những trải nghiệm gắn với văn hóa địa phương, thiên nhiên, ẩm thực và các câu chuyện bản địa, đồng thời kỳ vọng chất lượng dịch vụ đạt chuẩn quốc tế.

Nếu trước đây chủ yếu là khách đi theo tour truyền thống, hiện nay thành phố ghi nhận sự gia tăng của khách gia đình, khách tự túc, khách MICE (hội thảo, hội nghị) và nhóm khách có nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần từ TP.HCM cùng các tỉnh Đông Nam Bộ. Đây là những phân khúc có mức chi tiêu cao hơn và sẵn sàng trả tiền cho các dịch vụ lưu trú chất lượng.

Cảnh bình minh tại Cần Thơ. Ảnh: Linh Huỳnh.

Dù vận hành theo tiêu chuẩn của các tập đoàn khách sạn quốc tế, nhiều thương hiệu cho biết việc giữ gìn bản sắc địa phương là một phần quan trọng trong trải nghiệm lưu trú.

Bà Phương cho biết khách sạn lồng ghép hình ảnh, văn hóa và các điểm đến đặc trưng của Cần Thơ vào không gian giúp du khách khám phá vùng đất theo cách gần gũi hơn. Trong khi đó, phía ông Karkada xây dựng hành trình đến khu nghỉ bằng cano, thức uống chào mừng từ nguyên liệu địa phương, đồng thời hợp tác với nghệ nhân và sử dụng nguyên liệu bản địa.

Theo các đơn vị, việc áp dụng chuẩn vận hành toàn cầu không đồng nghĩa với việc mọi khách sạn đều giống nhau. Chính sự kết hợp giữa chất lượng dịch vụ quốc tế và những trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa mới tạo nên sức hút khác biệt cho điểm đến.

Còn nhiều nút thắt

6 tháng đầu năm, Cần Thơ đón 7,5 triệu lượt khách, đạt 61,3% kế hoạch năm, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 382.330 lượt, đạt 61,7% kế hoạch năm.

TỔNG LƯỢNG KHÁCH ĐẾN CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2021-2025 Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2021 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Triệu lượt 2.1 5.1 5.99 6.4 11

Những con số tăng trưởng này phản ánh quy mô, chưa phản ánh đầy đủ chất lượng phát triển của ngành du lịch. Không gian rộng hơn sau sáp nhập với Sóc Trăng và Hậu Giang trở thành lợi thế, nhưng cũng là thử thách nếu địa phương muốn biến lợi thế về tài nguyên thành những sản phẩm có sức hút thực sự đối với du khách.

Phát biểu tại hội nghị Kỷ niệm 66 năm ngày Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2026), TS. Chung Lê Khang, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết thị hiếu của du khách đang thay đổi nhanh chóng. Khách du lịch ngày nay không còn muốn đi thật nhiều điểm trong một hành trình mà mong muốn có những trải nghiệm thực chất, có chiều sâu tại từng điểm đến.

Nếu các điểm đến thiếu bản sắc riêng, địa phương sẽ tự đặt mình vào cuộc cạnh tranh bằng giá với các địa phương khác thay vì cạnh tranh bằng chất lượng trải nghiệm và giá trị khác biệt. Theo TS Khang, người làm du lịch cần thay đổi góc nhìn để kiến tạo những sản phẩm mới, tạo nên giá trị từ chính những điều tưởng như bình dị nhất của vùng đất và con người Cần Thơ.

Chợ Vị Thanh - chợ Chồm Hổm (xã Vị Thanh 1, Cần Thơ) nhìn từ trên cao. Khung cảnh những sạp hàng thẳng tắp và gọn gàng khiến du khách ví đây là "ngôi chợ ngăn nắp nhất Việt Nam". Ảnh: Linh Huỳnh.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều thách thức như sản phẩm du lịch chưa tạo được sự khác biệt, hạ tầng và dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, kinh tế đêm và liên kết vùng còn hạn chế, trong khi thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách vẫn ở mức thấp.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số theo Nghị quyết số 18-NQ/TU, thành phố đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm. Trong đó đổi mới tư duy phát triển theo hướng lấy du khách làm trung tâm, đẩy mạnh liên kết với TP.HCM và các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thu hút đầu tư vào các dự án động lực, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuyên nghiệp hóa công tác xúc tiến, quảng bá.

Trong khi nhiều điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng đã dần bão hòa về quỹ đất và chi phí đầu tư, Cần Thơ vẫn còn nhiều không gian để phát triển các dự án quy mô lớn gắn với sông nước, sinh thái và văn hóa bản địa.

Nếu du khách vẫn chỉ dành một đêm tại Cần Thơ, việc bổ sung thêm hàng nghìn phòng khách sạn sẽ khó tạo ra khác biệt. Ngược lại, khi thành phố xây dựng được hệ sinh thái trải nghiệm đủ phong phú để giữ chân du khách thêm 2 hoặc 3 ngày, các dự án nghỉ dưỡng mới sẽ có cơ hội phát huy hết tiềm năng.

Ngôi chợ 'OCD' đẹp nhất Việt Nam ở Cần Thơ Giữa miền Tây sông nước, chợ Chồm Hổm (Vị Thanh, Cần Thơ) không chỉ nổi bật bởi sự tấp nập, mà còn bởi hàng hóa sắp đặt thẳng hàng, gọn gàng đến mức du khách mệnh danh đây là "ngôi chợ OCD nhất Việt Nam".