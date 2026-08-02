Tràng An mở lại tuyến tham quan sau thời gian tạm dừng

Từ sáng 2/8, tuyến tham quan số 3 tại Quần thể danh thắng Tràng An (tỉnh Ninh Bình) đã chính thức hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng vì ảnh hưởng của thời tiết.

Du khách tập trung tại bến thuyền để tham quan Tràng An ngày 1/5. Ảnh: Đinh Hà.

Trao đổi với Tri Thức - Znews sáng 2/8, đại diện Ban Quản lý Di sản Tràng An cho biết tuyến tham quan số 3 tại Quần thể danh thắng Tràng An đã đón khách trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động do mực nước tại các hang dâng cao, vượt ngưỡng an toàn.

Trong thời gian tuyến số 3 tạm ngừng khai thác, lượng khách vẫn được điều tiết sang 2 tuyến tham quan còn lại (tuyến 1 và tuyến 2) nên hoạt động đón khách diễn ra bình thường, không xảy ra tình trạng gián đoạn.

Trước đó, ngày 31/7, mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại một số hang động trong khu di sản dâng cao. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, Ban Quản lý quyết định tạm dừng khai thác tuyến tham quan số 3 từ ngày 31/7 cho đến khi mực nước rút xuống ngưỡng an toàn.

Du khách ngồi thuyền tham quan Tràng An dịp nghỉ lễ 30/4-15. Ảnh: Đinh Hà.

Theo Ban Quản lý, việc mực nước dâng cao tại Tràng An trong mùa mưa là hiện tượng xảy ra hằng năm. Do hệ thống tuyến tham quan đi qua nhiều hang xuyên thủy, khi xuất hiện mưa lớn hoặc nước từ thượng nguồn đổ về, mực nước trong hang có thể tăng nhanh, ảnh hưởng đến việc lưu thông của thuyền và an toàn của du khách.

Vì vậy, đơn vị thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra thực địa và sẽ chủ động tạm dừng khai thác một số tuyến khi điều kiện không đảm bảo. Các tuyến chỉ được mở cửa trở lại sau khi mực nước giảm về mức an toàn.

Tràng An là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất của Ninh Bình, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Quần thể danh thắng này được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, trở thành di sản kép đầu tiên và duy nhất của Việt Nam, đồng thời là một trong số ít di sản trên thế giới hội tụ đồng thời các giá trị nổi bật về văn hóa và thiên nhiên.

Đáng chú ý, tháng 10/2025, Tràng An được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh ở hạng mục "Best of the Best" thuộc hệ thống Travellers' Choice Awards 2025 - danh hiệu cao nhất dành cho nhóm 1% điểm đến được đánh giá xuất sắc nhất trên toàn cầu.

Sức hút của Tràng An tiếp tục được phản ánh qua lượng khách tăng mạnh trong năm nay. Theo thống kê của ngành du lịch Ninh Bình, 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón khoảng 17,6 triệu lượt khách, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm trước và đạt gần 90% kế hoạch cả năm. Trong đó, Quần thể danh thắng Tràng An tiếp tục là điểm đến chủ lực, đặc biệt vào các dịp cuối tuần, lễ, Tết và mùa cao điểm du lịch.