Quán trà sữa 'than ế' triệu lượt xem ở TP.HCM bất ngờ tạm nghỉ

Nhiều thực khách tại TP.HCM chú ý đến thông tin một quán trà sữa nổi tiếng trên TikTok với loạt video "than ế" triệu lượt xem bất ngờ tạm ngừng hoạt động tại một chi nhánh.

Chủ quán trà sữa nổi tiếng với loạt video "than ế". Ảnh: Minh Toản.

Ngày 29/7, quán trà sữa Miss Rosy thông báo tạm nghỉ bán tại cơ sở trên đường Dương Quảng Hàm (phường An Nhơn, TP.HCM). Theo bài đăng, cửa hàng sẽ đóng cửa đến hết tháng 8 và dự kiến mở lại vào đầu tháng 9.

Thông báo nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khách quen. Không ít người cho rằng đây chỉ là một màn "content" mới bởi trước đó quán nhiều lần gây chú ý với các video hài hước xoay quanh chuyện "than ế".

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chủ quán cho biết việc tạm nghỉ đơn giản là để nghỉ hè và đi du lịch. Chi nhánh này nằm gần nhiều trường đại học, lượng khách chủ yếu là sinh viên. Khi bước vào kỳ nghỉ hè, quán tranh thủ đóng cửa để nghỉ ngơi và sẽ hoạt động trở lại khi sinh viên quay lại trường vào đầu tháng 9.

Đầu năm 2026, cửa hàng này trở thành hiện tượng trên TikTok nhờ loạt video có nội dung trái ngược với cách quảng bá quen thuộc của nhiều hàng quán. Thay vì khoe cảnh đông khách, chủ quán liên tục đăng video kể chuyện vắng khách với lối nói chuyện hài hước. Nhiều video đạt hàng triệu lượt xem, giúp quán được nhắc đến rộng rãi trên mạng xã hội.

Chủ quán cho biết ban đầu chỉ quay video để tạo không khí vui vẻ, không nghĩ sẽ lan truyền mạnh. Sau khi nổi tiếng, lượng khách tăng nhanh khiến nhịp vận hành thay đổi đáng kể. Mỗi ngày, quán phải chuẩn bị nguyên liệu và topping gần gấp đôi so với trước để đáp ứng nhu cầu.

Trà sữa của quán nổi bật với nhiều loại topping đa dạng. Ảnh: Minh Toản.

Khoảng 11h-12h, khi sinh viên các trường lân cận tan học, cửa hàng thường kín khách. Nhiều người đến mua đồ uống kết hợp quay video, chụp ảnh và trò chuyện với chủ quán. Không khí nhộn nhịp kéo dài đến chiều, thậm chí có ngày quán bán hết hàng trước giờ đóng cửa lúc 18h30.

Bên cạnh loạt video "than ế", cửa hàng còn được nhiều người biết đến với câu nói "Hết tiền thì Miss Rosy". Theo chủ quán, đây vốn là câu nói đùa của khách khi đến mua nước. Sau nhiều lần tương tác theo cách hài hước, cụm từ này dần lan truyền trên mạng xã hội và trở thành câu cửa miệng gắn với quán.