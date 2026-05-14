Người phụ nữ cõng 'báo đốm' đi khắp sân bay Tân Sơn Nhất

  • Thứ năm, 14/5/2026 15:40 (GMT+7)
Trên TikTok, video người phụ nữ đeo "báo đốm" trên lưng ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) hút hơn 2 triệu lượt xem. Một số nhân viên an ninh sân bay cũng ghi lại khoảnh khắc này.

Những ngày qua, một số video trên TikTok quay khoảnh khắc một người phụ nữ ôm "báo đốm" tại sảnh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và trên chuyến bay từ Phú Quốc về TP.HCM thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Tuy nhiên, đây thực chất là gấu bông cỡ lớn. Trên TikTok, video đầu tiên hút hơn 2 triệu lượt xem. Trong video, một số nhân viên an ninh sân bay cũng thích thú giơ điện thoại để ghi lại khoảnh khắc hài hước khi báo đốm cùng chủ "xếp hàng" để chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay.

Người phụ nữ cõng "báo đốm" gây chú ý tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Chỉ trong thời gian ngắn, video lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác, được cư dân mạng để lại nhiều bình luận hài hước. Hàng trăm tài khoản để lại câu hỏi với chủ nhân của video về địa chỉ mua báo đốm.

Chủ nhân video cho biết anh có được báo đốm nhờ tham gia một trò chơi ở Phú Quốc. Quà tặng của trò chơi này là gấu bông báo đốm đủ loại kích thước. Người này mê mẩn trò chơi tới mức muộn cả chuyến bay. Người phụ nữ ôm con báo ở sân bay là họ hàng của anh.

Báo đốm cũng là loài động vật quen thuộc tại một vườn thú ở Phú Quốc. Nơi đây đang lưu giữ hơn 4.000 cá thể thuộc gần 200 loài. Loài báo hoa mai là một trong những ngôi sao được du khách yêu thích nhất tại đây. Các cửa hàng lưu niệm ở Phú Quốc cũng bày bán nhiều gấu bông và phụ kiện in hình báo đốm.

Gấu bông báo đốm tại Phú Quốc có giá từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng tùy kích thước. Con báo trong video có chiều cao khoảng hơn một mét, ở thân có cài quai để tiện cho du khách đeo bên người.

Dưới video người phụ nữ ôm báo gây sốt, nhiều người còn bình luận: "Dấu hiệu du khách vừa đi Phú Quốc về", "Nhìn loài vật đoán điểm du lịch".

Nhiều du khách nước ngoài tới Phú Quốc cũng bị hấp dẫn bởi món đồ lưu niệm đặc biệt.

Những năm gần đây, Phú Quốc dần chuyển mình từ một hòn đảo nổi tiếng với vẻ đẹp nguyên sơ thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, giải trí quy mô lớn của Việt Nam và khu vực. Sự thay đổi nhanh chóng về hạ tầng, dịch vụ cùng lượng khách quốc tế tăng mạnh đã khiến đảo ngọc liên tục xuất hiện trên nhiều bảng xếp hạng và chuyên trang du lịch quốc tế.

Mới đây, tờ Khaosod của Thái Lan khen ngợi Phú Quốc là một trong những điểm du lịch biển phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.

Ngọc Ánh/Tiền Phong

    TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc. Ứng dụng cho phép người dùng xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. TikTok đạt 150 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 6/2018 và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong quý đầu tiên năm 2018 (45,8 triệu lượt tải).

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

Quán cà phê đánh nhạc DJ ồn ào ở TP.HCM xin lỗi

Sau nhiều phản ánh của người dân về việc gây ô nhiễm tiếng ồn, quán cà phê trên đường Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn, TP.HCM) cho biết sẽ điều chỉnh âm lượng ở mức cho phép.

Đồi bát úp gây sửng sốt ở Lâm Đồng

Những ngọn đồi bát úp vờn giữa biển mây và dải ngân hà ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Du khách bất ngờ trước vẻ đẹp còn hoang sơ của vùng đất này.

Chuỗi buffet nổi tiếng Hà Nội cảnh báo

Maison Sen cho biết nhiều tháng qua liên tục xuất hiện Fanpage, website giả mạo thương hiệu để lừa khách chuyển tiền đặt bàn, trong khi nhà hàng không yêu cầu thanh toán trước.

