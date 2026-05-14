Chuỗi buffet nổi tiếng Hà Nội cảnh báo

  • Thứ năm, 14/5/2026 14:32 (GMT+7)
Maison Sen cho biết nhiều tháng qua liên tục xuất hiện Fanpage, website giả mạo thương hiệu để lừa khách chuyển tiền đặt bàn, trong khi nhà hàng không yêu cầu thanh toán trước.

Ngày 14/5, chuỗi buffet hải sản Maison Sen vừa tiếp tục phát đi cảnh báo về tình trạng giả mạo thương hiệu nhằm lừa đảo khách hàng trên mạng xã hội và các website không chính thống.

Theo thông báo từ nhà hàng, các đối tượng thường mạo danh Fanpage chính thức của thương hiệu, yêu cầu khách chuyển khoản trước để giữ bàn hoặc nhận ưu đãi. Một số trường hợp còn cung cấp tài khoản cá nhân thay vì thông tin thanh toán chính thức của doanh nghiệp.

Đơn vị khẳng định không yêu cầu khách đặt bàn lẻ thanh toán trước. Khách chỉ thanh toán trực tiếp sau khi dùng bữa. Việc đặt cọc chỉ áp dụng với các đoàn từ 20 khách trở lên và được xác nhận qua kênh chính thức của nhà hàng.

Đây không phải lần đầu thương hiệu buffet này lên tiếng cảnh báo. Trong nhiều tháng gần đây, Maison Sen liên tục đăng tải thông tin về tình trạng Fanpage giả mạo, lừa khách chuyển tiền đặt cọc. Nhiều trang giả mạo thậm chí sở hữu lượng người theo dõi nhiều hơn trang chính thức của thương hiệu, khiến khách hàng khó phân biệt.

Thương hiệu cảnh báo tình trạng giả mạo Fanpage, lừa chuyển khoản đặt cọc.

Trong một bài đăng công khai trên mạng xã hội, một khách hàng cho biết lần đầu cùng bạn đi ăn Maison Sen đã "dính phải page giả", bị yêu cầu chuyển khoản đặt cọc trước. Sau khi chuyển tiền, người này tiếp tục được thông báo "chuyển sai nội dung" và được hướng dẫn quét mã QR để nhận lại tiền. Đây là thủ đoạn xuất hiện trong nhiều vụ lừa đảo đặt bàn, đặt phòng trực tuyến thời gian gần đây.

Một trường hợp khác cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự khi liên hệ Fanpage giả để đặt bàn ăn tại Maison Sen. Sau khi chuyển tiền đặt cọc, khách được thông báo đã ghi sai nội dung chuyển khoản và phải làm theo hướng dẫn để lấy lại tiền cọc.

Tình trạng giả mạo Fanpage, website để lừa khách chuyển tiền không chỉ xuất hiện với các nhà hàng mà đang trở thành thủ đoạn phổ biến trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ thời gian gần đây. Trước mùa cao điểm du lịch hè, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam từng nhiều lần cảnh báo về các "bẫy lừa đảo" trên môi trường số khi nhu cầu đặt tour, khách sạn, vé máy bay và dịch vụ ăn uống tăng mạnh.

Các đối tượng thường giả mạo Fanpage có tích xanh của khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành; tạo website "nhái" giao diện chính thức rồi yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc. Một số trường hợp còn gửi đường link giả để yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng, mạng xã hội hoặc giả danh nhân viên hỗ trợ du lịch, hãng tàu xe, hàng không để liên hệ khách hàng.

Cục Du lịch khuyến cáo người dân chỉ đặt dịch vụ qua website, Fanpage chính thức của doanh nghiệp; không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân khi chưa xác minh; không truy cập các đường link lạ hoặc cung cấp thông tin bảo mật dưới bất kỳ hình thức nào. Du khách cũng cần cảnh giác với các ưu đãi, combo có giá rẻ bất thường so với thị trường.

Maison Sen nổi tiếng với buffet hải sản.

Maison Sen hiện phục vụ buffet hải sản cao cấp tất cả buổi trong tuần, thực đơn thường xuyên thay đổi nhằm đảm bảo tiêu chí chất lượng và đa dạng món ăn. Thương hiệu có 3 cơ sở tại phường Thanh Xuân, Hoàn Kiếm và Cầu Giấy.

Mức giá buffet trưa dành cho người lớn là 515.000 đồng, trẻ em 279.000 đồng. Giá buffet tối dành cho người lớn là 565.000 đồng, trong khi giá vé trẻ em giữ nguyên ở mức 279.000 đồng.

Châu Sa

Ảnh: Đơn vị cung cấp

