Ở nơi có nhiều loài cây trong Sách Đỏ và dễ gặp động vật quý hiếm

Tại Vườn Quốc gia (VQG) Chư Mom Ray (xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi), đa số động vật quý hiếm chỉ có thể được ghi nhận bằng máy ảnh tự động, tuy nhiên, cũng có một số loài có thể bắt gặp trực tiếp.

Các loài động vật quý hiếm nổi bật tại VQG Chư Mom Ray như: Mang Trường Sơn, bò tót, gấu ngựa, gà lôi hồng tía, hồng hoàng, rái cá, mèo rừng, cua bay…

Ngày 13/4, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Ban Quản lý VQG Chư Mom Ray, cho biết từ thực tế bám sát địa bàn cho thấy trong số hàng trăm loài động vật quý hiếm đã được ghi nhận, các loài có thể bắt gặp trực tiếp gồm: Khỉ, vượn, voọc chà vá chân xám - chân đen - chân nâu, nai cà tông, tê tê. "Khỉ, vượn có thể gặp thường xuyên, còn nai cà tông, tê tê thì thỉnh thoảng mới bắt gặp", ông Thủy nói.

Cũng theo ông Thủy, những loài động vật có thể bắt gặp trực tiếp nói trên đều thuộc nhóm quý hiếm. Vì vậy, VQG Chư Mom Ray liên tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ: Khi bắt gặp chúng, tuyệt đối không được săn bắt, xâm hại, vì đây là những hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.

Con Nai cà tông ông Thủy bắt gặp trực tiếp trong một lần đi tuần tra.

Đặc biệt, tại VQG Chư Mom Ray có rất nhiều loài cây quý hiếm có tên trong Sách Đỏ, tạo ra không gian xanh mát quanh năm cho các loài động vật sinh sống.

Ông Đào Xuân Thủy chia sẻ khu vực này không có cây muội hồng vì loài cây này chủ yếu mọc ở các vùng núi đá, trong khi VQG Chư Mom Ray chủ yếu là núi đất. Tuy nhiên, nơi đây lại có rất nhiều loài cây có tên trong Sách Đỏ, tạo nên sinh cảnh tốt cho các loài động vật quý hiếm sinh trưởng, phát triển.

"Chúng tôi đã ghi nhận tại VQG Chư Mom Ray có tổng cộng 1.895 loài cây, trong đó có 182 loài quý hiếm có tên trong Sách Đỏ, tiêu biểu như cây trắc, hương, chò chỉ, tuế lá xẻ, kim giao, cà te…", ông Thủy cho biết.

Theo lãnh đạo VQG Chư Mom Ray, đây là một trong những khu vực có mức độ đa dạng sinh học cao, đã được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á công nhận là Di sản ASEAN, với diện tích hơn 60.000 ha.

Hiện nay, công tác tuần tra, bảo vệ rừng và động vật được thực hiện thường xuyên, đặc biệt đối với các loài nguy cấp, quý hiếm.