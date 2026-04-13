Thông tin mới vụ sách lớp 3 có link dẫn đến web đen

Nhà xuất bản Đại học Huế quyết định thu hồi và dừng phát hành “Vở bài tập Tin học 3” từ ngày 9/4, sau khi phát hiện đường link học liệu trong sách bị chuyển hướng tới nội dung không phù hợp.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin “Vở bài tập Tin học 3” chứa đường link dẫn tới nội dung độc hại. Cụ thể, tại trang 59, bài tập yêu cầu học sinh truy cập một website để thực hành nhưng khi truy cập lại hiển thị nội dung không phù hợp với môi trường giáo dục.

Liên quan sự việc này, Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát (Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam – đơn vị liên kết phát hành) cho biết đã phối hợp với Nhà xuất bản Đại học Huế triển khai nhiều biện pháp nhằm khắc phục sự cố, hạn chế tác động tiêu cực và bảo đảm môi trường giáo dục an toàn.

Nhà xuất bản Đại học Huế đã ban hành quyết định thu hồi xuất bản phẩm “Vở bài tập Tin học 3”, đồng thời dừng phát hành từ ngày 9/4.

Hai đơn vị tổ chức rà soát, thống kê và phối hợp với các đơn vị phát hành để thu hồi toàn bộ số sách đã phát hành trên thị trường, bảo đảm việc thu hồi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Đối với nhà trường và người đã mua sách, các bên sẽ phối hợp triển khai phương án thu hồi, đổi trả hoặc hoàn tiền với hình thức hỗ trợ phù hợp. Thông tin chi tiết về quy trình thu hồi và chính sách đổi trả sẽ được công bố trong những ngày tới.

Cụ thể, nhà trường sẽ hỗ trợ kiểm kê số lượng sách đã phát đến học sinh để tổ chức đổi sách tại trường; phụ huynh và học sinh cũng có thể liên hệ trực tiếp với đơn vị phát hành để được hỗ trợ. Đơn vị phát hành cam kết đổi mới 1-1 “Vở bài tập Tin học 3” cho người sử dụng. Sách thay thế sẽ được rà soát, chỉnh sửa, loại bỏ các liên kết độc hại, bảo đảm an toàn mà không ảnh hưởng đến nội dung bài học.

Theo Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát, cuốn sách được biên soạn và sử dụng từ năm 2022. Tại thời điểm đó, đường link dẫn tới nội dung học tập lành mạnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, website này đã bị bên thứ ba thay đổi nội dung theo hướng không phù hợp. Hiện các đơn vị liên quan đang thống kê số lượng sách đã phát hành và địa bàn phân phối để báo cáo chính thức.

Song song với việc thu hồi, Nhà xuất bản Đại học Huế và Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam đề nghị ngừng ngay việc truy cập đường link học liệu điện tử trong sách, tạm dừng sử dụng các nội dung liên quan trong dạy và học. Các cơ sở giáo dục được khuyến nghị thông báo tới giáo viên, học sinh và phụ huynh để bảo đảm an toàn thông tin.

Các ấn bản điện tử liên quan cũng đang được kiểm soát và thu hồi nhằm bảo đảm an toàn cho người dùng. Hai đơn vị cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng, trong đó có Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) – Bộ Công an, để xác minh nguyên nhân và xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, sự việc đã được báo cáo tới Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Xuất bản, In và Phát hành; các đơn vị liên quan cam kết thực hiện nghiêm chỉ đạo của cơ quan quản lý.

Về lâu dài, Nhà xuất bản Đại học Huế phối hợp với tác giả và đơn vị liên kết rà soát toàn diện nội dung xuất bản phẩm, đặc biệt là các liên kết học liệu điện tử, để chỉnh sửa hoặc loại bỏ những đường dẫn không còn phù hợp. Việc kiểm tra các xuất bản phẩm khác cũng được triển khai nhằm phòng ngừa rủi ro.

Đơn vị phát hành cho biết xem đây là bài học kinh nghiệm, sẽ rút kinh nghiệm và có giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm quyền lợi của nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh.