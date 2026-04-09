Vở bài tập Tin học lớp 3 có đường link web đen gây bức xúc

Nhiều phụ huynh phản ảnh cuốn Vở bài tập Tin học dành cho học sinh lớp 3 có đường dẫn chứa nội dung đồi trụy, gây ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Mới đây, một phụ huynh đã phản ánh về việc vở bài tập môn Tin học lớp 3 của Nhà xuất bản Đại học Huế có chứa nội dung độc hại.

Cụ thể, ở trang 59, câu 3 trong phần bài tập có nội dung:

"Trang web video thiếu nhi có địa thieunhivideo****. Em hãy:

a) Kích hoạt trình duyệt web Google Chrome và truy cập vào trang web video thiếu nhi.

b) Sử dụng nút cuộn của chuột và nhận xét chức năng của nút cuộn khi tìm kiếm một video trên trang web này".

Khi truy cập vào trang web mà bài tập nêu ra, phụ huynh phát hiện đây trang web phim khiêu dâm. Ngay sau đó, phụ huynh đã đăng tải vụ việc lên mạng xã hội để cánh báo.

Dưới bài đăng, nhiều phụ huynh khác bày tỏ sự bức xúc và lo ngại trước nội dung xuất hiện trong cuốn vở bài tập, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và sự phát triển nhận thức của trẻ.

Một số phụ huynh cho rằng đây có thể là lỗi trong quá trình biên soạn hoặc đường dẫn đã thay đổi nội dung theo thời gian. Tuy vậy, họ vẫn mong các đơn vị xuất bản, phát hành nhanh chóng kiểm tra, làm rõ và có biện pháp xử lý, nhằm đảm bảo tài liệu học tập của học sinh luôn an toàn và phù hợp.

Theo ghi nhận của phóng viên, vở bài tập này thuộc Nhà xuất bản Đại học Huế, tác giả Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh. Đơn vị phát hành là Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát (DTP Education Solutions).

Trưa 9/4, trên trang fanpage chính thức, đơn vị này đã gửi lời xin lỗi tới phụ huynh. DTP Education Solutions nhận định đây là sự cố kỹ thuật nghiêm trọng, đường dẫn đã bị chuyển hướng tới các nội dung không phù hợp với môi trường giáo dục.

Ngay khi phát hiện sự việc, đơn vị đã báo cáo Cục An ninh mạng và các cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý.

"Từ sự việc này, DTP nghiêm túc nhìn nhận cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý hệ thống liên kết học liệu. Chúng tôi đang khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục, hướng tới một nền tảng truy cập an toàn và ổn định hơn trong thời gian sớm nhất", DTP cho biết.

Để bảo vệ an toàn cho các em học sinh trên không gian mạng, đơn vị khuyến cáo tuyệt đối không truy cập vào đường link liên quan dưới bất kỳ hình thức nào để đảm bảo an toàn thông tin.​

Các gia đình, thầy cô nhắc nhở các em học sinh không tò mò nhấn vào các liên kết này để tránh tiếp cận với các nội dung độc hại hoặc rủi ro về an ninh mạng.​