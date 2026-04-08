Chính thức: Bộ GD&ĐT sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm

Bộ GD&ĐT cho phép linh hoạt hơn về thời lượng dạy thêm trong nhà trường. Nếu dạy thêm ngoài trường, giáo viên phải báo cáo rõ về mối quan hệ với người đăng ký kinh doanh dạy thêm.

Học sinh trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) trong tiết học STEM. Ảnh: Trần Hiền.

Nội dung trên thuộc thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm, có hiệu lực từ ngày 15/5.

Theo thông tư sửa đổi, mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần. Trường hợp học sinh có nhu cầu học thêm vượt quá 2 tiết/tuần, giám đốc Sở GD&ĐT xem xét, quyết định cho phép điều chỉnh thời lượng tổ chức dạy thêm theo đề nghị của hiệu trưởng.

Thông tư cũng bổ sung quy định về trách nhiệm báo cáo của giáo viên khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

Cụ thể, giáo viên đang dạy học tại các nhà trường khi tham gia dạy thêm bên ngoài có trách nhiệm báo cáo với hiệu trưởng về: Môn học, địa điểm, hình thức dạy thêm, mối quan hệ với chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm, thời gian tham gia dạy thêm trước khi bắt đầu và cập nhật kịp thời khi có thay đổi đối với các nội dung đã báo cáo; bảo đảm minh bạch, phòng ngừa xung đột lợi ích trong hoạt động dạy thêm.

Quy định này nhằm minh bạch hóa hoạt động dạy thêm, phòng ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc người thân để tổ chức, chi phối hoạt động dạy thêm gây xung đột lợi ích, phù hợp với tinh thần của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, thông tư sửa làm rõ phạm vi điều chỉnh. Cụ thể, các hoạt động giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tăng cường năng lực ngoại ngữ, giáo dục STEM/STEAM, giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống và các nội dung giáo dục khác theo quy định nhằm giáo dục toàn diện, đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh mà không thuộc nội dung chương trình chính khóa thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định.

Thông tư cũng quy định thiết lập đường dây nóng ở tất cả các cấp quản lý, từ nhà trường, UBND cấp xã đến Sở GD&ĐT, nhằm tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh của học sinh, phụ huynh và người dân.

"Thông tư sửa đổi không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng; không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của giáo viên", Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.

Theo bộ, mục tiêu trọng tâm là siết chặt kỷ cương, ngăn chặn dạy thêm trái phép, ép buộc hoặc trục lợi, bảo vệ môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng trong tiếp cận giáo dục đối với mọi đối tượng liên quan.

Thông tư 29 có hiệu lực từ giữa tháng 2/2025. Một năm sau khi hiệu lực, thông tư tạo được nhiều tín hiệu tích cực, như hạn chế dạy thêm, học thêm tràn lan, giảm hiện tượng ép buộc học thêm. Tuy nhiên, nhiều tranh cãi vẫn xuất hiện.

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đầu tháng 3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu thực tế chi phí học thêm tăng sau khi Thông tư 29. Cử tri nhiều địa phương như Hưng Yên, Ninh Bình cũng kiến nghị xem xét lại quy định, cho phép tổ chức dạy thêm trong trường dưới sự quản lý chặt chẽ, minh bạch tài chính.