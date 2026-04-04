Hàn Quốc cấm dạy thêm trẻ dưới 3 tuổi

Bộ Giáo dục Hàn Quốc mới đây đã công bố kế hoạch cấm dạy thêm đối với trẻ dưới 3 tuổi và giới hạn tối đa 3 giờ/ngày đối với trẻ mẫu giáo.

Theo Korea Herald, động thái mới được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đối mặt với cơn sốt kỳ thi 4 tuổi và kỳ thi 7 tuổi khiến trẻ em chịu áp lực học thuật ngày càng sớm. Điều này cũng được dự báo có thể tác động mạnh tới các trường mầm non tiếng Anh tại quốc gia này.

Hạn chế dạy thêm, đánh giá học sinh

Trong thông báo, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết kế hoạch này nhằm hạn chế tình trạng học thêm quá sớm và quá mức ở trẻ nhỏ. Theo đó, từ cuối năm 2027, kế hoạch này sẽ đi vào hiệu lực và chính thức cấm hình thức "dạy học nhận thức" đối với trẻ dưới 3 tuổi.

Tại Hàn Quốc, "dạy học nhận thức" được định nghĩa là hình thức dạy học dựa trên việc luyện tập lặp lại các môn như ngôn ngữ, toán cho trẻ dưới 36 tháng tuổi. Hình thức này ngày càng phổ biến ở quốc gia này, đặc biệt là tại các trung tâm tư nhân và trường mầm non đơn ngữ tiếng Anh.

Đối với trẻ mẫu giáo, không chỉ giới hạn thời lượng học, Bộ Giáo dục Hàn Quốc còn lên kế hoạch cấm các hình thức so sánh, xếp hạng trẻ dựa trên kết quả học tập.

Các bài kiểm tra viết, nói phục vụ mục đích tuyển sinh hoặc phân lớp sẽ không còn được phép tổ chức; điểm số nội bộ cũng không được công khai. Đây đều là những công cụ vốn phổ biến tại các học viện tư nhân để sàng lọc học sinh.

Cơ quan quản lý nhấn mạnh mục tiêu không phải cấm học tập, mà nhằm loại bỏ các phương pháp dạy học quá mức, không phù hợp với sự phát triển của trẻ, đặc biệt là kiểu học vẹt.

Như vậy, những loại hình thực hành như bắt trẻ đọc lặp lại bảng chữ cái, làm bài tập hàng ngày trong sách, hay ghi nhớ dãy số đến khi đúng… sẽ bị xếp vào nhóm hành vi có hại và bị cấm.

Còn nhiều thách thức

Dù phạm vi điều chỉnh rộng, việc triển khai chính sách được dự báo gặp nhiều thách thức. Giới chức ngành giáo dục Hàn Quốc thừa nhận vẫn tồn tại “vùng xám” trong việc xác định thế nào là “học tập nhận thức”, và sẽ tiếp tục xây dựng hướng dẫn chi tiết dựa trên phương pháp, tài liệu và môi trường giảng dạy.

Song song, Bộ Giáo dục sẽ siết quản lý quảng cáo sai lệch của các học viện, đặc biệt với những cơ sở tự xưng là “mầm non tiếng Anh”. Các mức phạt dự kiến lên tới 50% doanh thu liên quan, phụ phí tối đa 10 triệu won, đồng thời mở rộng cơ chế thưởng cho người tố giác.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng quy định vẫn có thể bị lách. Phụ huynh có thể cho trẻ học tại nhiều học viện khác nhau hoặc thuê gia sư để vượt giới hạn 3 giờ/ngày.

“Nếu một nơi dạy 3 giờ, nơi khác dạy thêm 3 giờ nữa thì quy định sẽ mất tác dụng,” ông Baek Byung-hwan, đại diện tổ chức World Without Worry about Private Education, nhận định.

Hơn nữa, một số cơ sở cũng có thể điều chỉnh chương trình, chuyển sang các hoạt động dựa trên trải nghiệm sau phần học chính để né quy định.

Dù vậy, cơ quan quản lý khẳng định việc thiết lập chuẩn mực rõ ràng vẫn có ý nghĩa, ngay cả khi việc thực thi còn hạn chế. Bộ Giáo dục cho biết sẽ đẩy mạnh truyền thông, phối hợp với các chuyên gia giáo dục mầm non, khoa học thần kinh và nhi khoa nhằm thúc đẩy phương pháp học phù hợp với lứa tuổi.

Từ năm nay, Hàn Quốc cũng sẽ triển khai khảo sát thường niên về chi tiêu giáo dục tư nhân cho trẻ nhỏ, làm cơ sở xây dựng chính sách dựa trên dữ liệu.

“Thời thơ ấu là giai đoạn then chốt cho sự phát triển suốt đời. Chính phủ có trách nhiệm đảm bảo giai đoạn này diễn ra một cách lành mạnh", Bộ trưởng Giáo dục Choi Kyo-jin nhấn mạnh, đồng thời cho biết mục tiêu cốt lõi là bảo vệ quyền phát triển của trẻ em.