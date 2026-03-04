Quốc gia 'phát cuồng' với trường mầm non tiếng Anh

Dù học phí đắt đỏ, phải cho con học thêm để thi đầu vào, nhiều gia đình Hàn Quốc vẫn sẵn sàng chi hàng nghìn USD để con giành được suất học ở trường mầm non tiếng Anh.

Một học sinh được mẹ dẫn đến lớp học thêm ở Daechi-dong - thủ phủ học thêm lớn nhất Seoul. Ảnh: Newsis.

Đối với người mẹ ngoài 40 tuổi ở Seoul, đứa con 6 tuổi của cô tốt hơn hết nên học trường mầm non tiếng Anh (hay còn gọi là trường mầm non đơn ngữ), thay vì trường công lập.

Tại buổi định hướng, hiệu trưởng gọi chương trình kéo dài ba năm này là một “món quà”. Do đã từng làm việc tại một công ty nước ngoài, người mẹ đồng tình, tin rằng việc học trong môi trường giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh từ sớm là xứng đáng.

Tốn tiền nhưng vẫn muốn đầu tư

Khi độ tuổi học thêm ở trung tâm ngày càng trẻ, chi tiêu của các gia đình cho giáo dục tư nhân cũng gia tăng. Tuy nhiên, tại quốc gia nổi tiếng với áp lực học tập khốc liệt như Hàn Quốc, nhiều phụ huynh vẫn tin rằng việc chi trả cho những khoản học phí "trên trời" vẫn là điều bình thường.

Dù mức học phí trung bình hàng tháng lên tới 1,54 triệu won (tương đương 1.070 USD ), nhiều phụ huynh Hàn Quốc vẫn không coi các trường mầm non đơn ngữ là gánh nặng tài chính. Họ xem đây như một khoản đầu tư trả trước nhằm giúp con tránh khỏi những khó khăn khi học tiếng Anh trong hệ thống trường công.

“Tôi nghĩ những gì học từ nhỏ, dù là ngôn ngữ hay thể thao, đều bền vững theo thời gian. Vợ chồng tôi nói rằng nếu phải chi cho giáo dục tư nhân trong suốt cuộc đời con, thì nên dành phần lớn vào giai đoạn mầm non", một bà mẹ ở Seoul chia sẻ với Korea Times.

Một báo cáo của Bộ Giáo dục Hàn Quốc được công bố vào cuối tháng 2 vừa qua cũng cho thấy nhiều gia đình chấp nhận điều này. Khảo sát do Viện Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em Hàn Quốc thực hiện từ tháng 7 đến tháng 9 năm ngoái với 13.241 trẻ dưới 6 tuổi cho thấy 47,6% tham gia các lớp học thêm tư nhân.

Ở nhóm trẻ mầm non nói chung, Giáo dục thể chất là môn học thêm phổ biến nhất (24%), tiếp theo là Tiếng Hàn (18,2%), Mỹ thuật (16,2%), Toán (15,5%) và Tiếng Anh (14,6%).

Tuy nhiên, một phân khúc khác đang chiếm ưu thế trong thị trường dạy thêm Hàn Quốc, đó chính là học thêm ở các trung tâm tư nhân để đăng ký vào trường mầm non đơn ngữ tiếng Anh.

Ngay cả khi mức học phí tiệm cận chi phí đại học, 43,1% phụ huynh tham gia khảo sát vẫn cho rằng đây không phải gánh nặng và chỉ 25,6% gặp áp lực vì chi phí học tập của con quá cao. Khảo sát cũng cho thấy chỉ những hộ gia đình có thu nhập dưới 3 triệu won/tháng mới gặp áp lực.

Bên ngoài một trường mầm non tiếng Anh ở Hàn Quốc. Ảnh: Newsis.

Nghịch lý bắt nguồn từ đâu?

Bàn về hiện tượng này, các nhà nghiên cứu cho rằng nghịch lý bắt nguồn từ khát vọng con thành thạo song ngữ. Cùng với đó, nhiều người có tâm lý lo lắng vì chính họ cũng từng gặp khó khăn khi học tiếng Anh ở trường công. Họ muốn con có lộ trình học tập suôn sẻ hơn.

Dù đang là xu hướng, tổ chức dân sự No Worry cảnh báo những điều này có thể tổn hại đến sự phát triển của trẻ. Việc cạnh tranh quá sớm có thể làm giảm lòng tự trọng, gia tăng căng thẳng và đi ngược bản chất của giáo dục mầm non.

Tổ chức cũng chỉ trích việc cha mẹ ép con em ở độ tuổi 5-7 phải thành thạo ngữ âm, đọc hiểu và viết luận là không phù hợp với sự phát triển tự nhiên.

Trước những chỉ trích và đề xuất siết quản lý trung tâm dạy thêm, nhiều phụ huynh cho rằng việc này sẽ khó hiệu quả nếu không đi kèm cải cách toàn diện hệ thống trường công.

“Chỉ quản lý học thêm sẽ không hiệu quả. Nếu chính phủ xây dựng chương trình tiếng Anh chuyên biệt và đưa thành chuẩn trong giáo dục công lập, cơn sốt học thêm sẽ tự hạ nhiệt", một phụ huynh nêu quan điểm.

Các nhà giáo dục cũng đồng tình rằng cần thay đổi mang tính hệ thống thay vì những lệnh cấm rời rạc, đồng thời chỉ ra sự thiếu liên thông trong lộ trình giáo dục công lập. Theo đó, một giáo viên mầm non cho rằng mức độ phụ huynh vào học thêm chỉ giảm khi chương trình mầm non và tiểu học có sự liên kết. Phụ huynh cũng cần được tạo lòng tin để chuẩn bị cho con em vào lớp 1.

Trước những tranh cãi này, đại diện Bộ Giáo dục Hàn Quốc thừa nhận những quan ngại là có cơ sở và cho biết đã chuyển ý kiến tới Ủy ban Giáo dục Quốc gia. Theo vị này, cải tổ chương trình cần lộ trình dài hạn. Trước mắt, chính phủ Hàn Quốc sẽ mở rộng các chương trình tiếng Anh sau giờ học theo hướng học qua chơi, phù hợp với lứa tuổi nhỏ.