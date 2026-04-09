Công an vào cuộc vụ vở bài tập Tin học lớp 3 có link web đen

Liên quan vụ vở bài tập Tin học lớp 3 có chứa link web đen, Đại học Huế cho biết Nhà xuất bản đã làm việc với Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Huế).

Hình ảnh bài tập có chứa đường dẫn đến web đen lan truyền trên mạng xã hội.

Tối 9/4, trao đổi với Tri Thức - Znews, PGS.TS Nguyễn Xuân Huy, Chánh Văn phòng Đại học Huế, cho biết nhà trường đã nắm thông tin sự việc vở bài tập Tin học lớp 3 của Nhà xuất bản Đại học Huế chứa đường link dẫn đến website đen.

Theo ông Huy, trước đó, trang web để học sinh thực hành vẫn hoạt động bình thường, nội dung là các video dành cho trẻ em. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trang web này đã bị một bên thứ ba chiếm quyền quản lý, khiến nội dung thay đổi bất thường, không phù hợp với môi trường giáo dục.

Sau khi nắm bắt thông tin, Đại học Huế đã chỉ đạo Nhà xuất bản phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, báo cáo cơ quan chức năng. Chiều 9/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Huế) đã làm việc với Nhà xuất bản.

Thông tin thêm, ông Huy cho biết Nhà xuất bản Đại học Huế chỉ thực hiện công đoạn in ấn. Công ty Đại Trường Phát (DTP Group) là đơn vị phát hành, giữ bản quyền và quản lý các nội dung số đi kèm. Hiện, đơn vị này cũng đã báo cáo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để điều tra, làm rõ.

Trước đó, một phụ huynh đã phản ánh về việc tại câu 3, trang 59 của Vở bài tập Tin học lớp 3, Nhà xuất bản Đại học Huế, có chứa nội dung độc hại. Cụ thể, học sinh được yêu cầu truy cập link, sau đó thực hiện thao tác dùng nút cuộn của chuột, rồi nhận xét chức năng của nút này khi tìm kiếm video.

Tuy nhiên, khi truy cập vào trang web mà bài tập nêu ra, phụ huynh phát hiện đây là trang web phim khiêu dâm. Ngay sau đó, phụ huynh đã đăng tải vụ việc lên mạng xã hội để cảnh báo.

Theo ghi nhận của phóng viên, vở bài tập này là tài liệu tham khảo, không nằm trong danh mục sách giáo khoa mà Bộ GD&ĐT phê duyệt. Tác giả là Nguyễn Tương Tri (chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Trưa 9/4, trên trang fanpage chính thức, DTP gửi lời xin lỗi tới phụ huynh. Đơn vị nhận định đây là sự cố kỹ thuật nghiêm trọng. Ngay khi phát hiện sự việc, DTP đã báo cáo Cục An ninh mạng và các cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý.

Để bảo vệ an toàn cho các em học sinh trên không gian mạng, đơn vị này khuyến cáo tuyệt đối không truy cập vào đường link liên quan dưới bất kỳ hình thức nào để đảm bảo an toàn thông tin.​

Các gia đình, thầy cô nhắc nhở các em học sinh không tò mò nhấn vào các liên kết này để tránh tiếp cận với các nội dung độc hại hoặc rủi ro về an ninh mạng.​