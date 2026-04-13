Nữ sinh lớp 7 bị nhóm nam sinh hành hung ở Quảng Ngãi

Công an xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đang thụ lý, xác minh vụ việc một nữ sinh bị nhiều nam sinh hành hung trước cổng trường THCS Bình Thuận.

Em B. bị nhóm bạn hành hung trước cổng trường. Ảnh: Báo Quảng Ngãi.

Ngày 12/3 vừa qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh liên tục bị hành hung ngay trước cổng trường. Nạn nhân gần như không thể chống cự. Dù người dân xung quanh cố gắng can ngăn, nhóm nam sinh vẫn tiếp tục hành vi bạo lực.

Theo báo cáo của trường THCS Bình Thuận, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h20 ngày 11/4, tại khu vực cổng trường sau giờ tan học. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa các học sinh trên mạng xã hội.

Cụ thể, em D.T.K.B. (lớp 7A) và em Đ.T.K.Tr. (lớp 7C) có mâu thuẫn từ trước nên hẹn gặp nhau để nói chuyện. Trong lúc hai em xảy ra cãi vã, em Đ.H.M.Kh. (lớp 9C), là anh của Tr., tan học đi ra và tiếp tục lời qua tiếng lại với em B. Sau đó, Kh. đã lao vào đánh em B.

Không dừng lại ở đó, em B.Q.Q. (lớp 9C) cũng tham gia xô xát, khiến nữ sinh lớp 7 bị hành hung liên tiếp.

Phát hiện sự việc, bảo vệ nhà trường đã kịp thời can thiệp và đưa em B. vào bên trong. Giáo viên chủ nhiệm cùng các thầy cô nhanh chóng có mặt để trấn an tinh thần, kiểm tra tình trạng sức khỏe và phối hợp với trạm y tế hỗ trợ, đồng thời báo Công an xã Vạn Tường đến xử lý.

Theo Báo Quảng Ngãi, người thân của B. cho biết em mới chuyển từ một trường ở xã Bình Sơn về học tại trường THCS Bình Thuận chưa lâu. Do bị đánh liên tục và không kịp phản ứng, em bị thương khá nặng, bầm tím vùng mắt, đau nhức toàn thân, đặc biệt ở vùng đầu; môi dập, khó ăn uống, tinh thần hoảng loạn và nôn ói.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa em B. đến khám và theo dõi tại Bệnh viện Trung ương Quảng Nam (TP Đà Nẵng) và đang chuẩn bị chuyển đến một cơ sở y tế tại trung tâm TP Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Công an xã Vạn Tường đã lập biên bản, mời các học sinh liên quan cùng phụ huynh đến làm việc nhằm xác minh, làm rõ hành vi, đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật. Nhà trường cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng và gia đình để ổn định tâm lý cho học sinh, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường.