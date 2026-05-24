Cảnh sát Thái Lan mặc váy, giả làm vũ công bắt tội phạm ma túy

Cảnh sát tại tỉnh Lop Buri, Thái Lan cải trang thành vũ công, mật phục bắt giữ một người đàn ông liên quan ma túy và cờ bạc trực tuyến trái phép.

Cảnh sát Thái Lan hóa trang vũ công, mật phục bắt tội phạm ma túy. Ảnh: The Thaiger.

Cảnh sát tại huyện Tha Luang, tỉnh Lop Buri, Thái Lan, mới đây bắt giữ một người đàn ông với các cáo buộc liên quan ma túy và cờ bạc trái phép sau chiến dịch mật phục cải trang. Theo giới chức địa phương, các sĩ quan đã giả làm vũ công để tiếp cận và bắt giữ nghi phạm tên Mekha Fa-wap-wap trong chiến dịch truy quét, The Thaiger đưa tin.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 53 viên methamphetamine, hơn 200 túi nhựa dùng để phân phối ma túy và một điện thoại di động. Nghi phạm đối mặt với các cáo buộc tàng trữ ma túy nhóm 1 nhằm mục đích buôn bán và vận hành máy đánh bạc trực tuyến trái phép.

Hiện người này vẫn bị tạm giam để phục vụ điều tra và chờ các thủ tục pháp lý tiếp theo. Cơ quan điều tra đã chuyển toàn bộ tang vật cùng hồ sơ vụ việc tới đồn cảnh sát địa phương để xử lý theo quy định pháp luật.

Đại úy cảnh sát Lertvarit (bên phải) cùng đồng đội cải trang thành đoàn múa lân tại một hội chợ chùa ở Bangkok để bắt nghi phạm. Ảnh: Cục Cảnh sát Đô thị Bangkok, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Đây không phải lần đầu cảnh sát Thái Lan cải trang để bắt tội phạm. Trước đó, các sĩ quan thuộc Cục cảnh sát Đô thị Bangkok đã đóng giả thành đoàn múa lân tại hội chợ chùa dịp Tết Nguyên đán với nhiệm vụ truy bắt một nghi phạm trộm cắp có tiền sử nhiều lần trốn tránh cảnh sát.

"Điệu múa hoàn toàn ngẫu hứng. Chúng tôi cứ làm những gì có thể", đại úy cảnh sát Lertvarit Lertvorapreecha nói với The Guardian.

Trong lúc vội vàng, ông thậm chí cầm nhầm mặt nạ nam của đồng nghiệp, mặc váy lụa đỏ, quần dài cùng giày chiến thuật. Màn cải trang dường như phát huy tác dụng khi trẻ em chạy tới tham gia, người đi đường bật cười, còn nghi phạm hoàn toàn mất cảnh giác. Các sĩ quan sau đó quật ngã người này giữa đám trang phục đỏ vàng của đoàn múa lân.

Các sĩ quan trong đội của Lertvarit trước đây từng nhiều lần cải trang thành bụi cây, công nhân xây dựng, thậm chí đô vật mặc đồ bó để tiếp cận nghi phạm. Nhiều video ghi lại các chiến dịch này lan truyền mạnh trên mạng xã hội và xuất hiện trên truyền thông quốc tế. Theo ông, cách nhanh nhất để bắt một người là khiến họ bất ngờ vào lúc đang tận hưởng cuộc sống mà không nhận ra chuyện gì diễn ra xung quanh.

Cảnh sát Thái Lan cải trang, khống chế nghi phạm tại hội chợ dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Cục Cảnh sát Đô thị Bangkok, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Lertvarit cho biết ý tưởng cải trang đến từ quá trình trinh sát hiện trường và phân tích hồ sơ tội phạm. Trong vụ múa lân, cảnh sát biết nghi phạm đã trốn sang khu vực khác và các lễ hội Tết Nguyên đán đông đúc sẽ giúp họ dễ hòa vào đám đông.

Dù các màn cải trang thường bị xem như nội dung hài hước trên mạng xã hội, cảnh sát Thái Lan cho hay chiến thuật này từng giúp bắt nhiều nghi phạm trong các vụ án nghiêm trọng, gồm hiếp dâm và xâm hại tình dục trẻ em.

Trong một vụ khác từng gây chú ý tại Thái Lan, một sĩ quan mặc đồ ngụy trang dạng lá khô đã bò hàng trăm mét qua ruộng lúa để tiếp cận nghi phạm bị truy nã vì xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Cũng trong tháng đó, một sĩ quan khác cải trang thành đô vật để tham gia chiến dịch bắt một du khách Trung Quốc bị cáo buộc hiếp dâm và quay phim nạn nhân.

Cảnh sát Thái Lan hóa trang bụi cây truy bắt nghi phạm. Ảnh: Cục Cảnh sát Đô thị Bangkok, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Cục Cảnh sát Đô thị Bangkok bác bỏ nhận định cho rằng các chiến dịch cải trang chỉ nhằm tạo nội dung cho mạng xã hội. Theo Lertvarit, hóa trang thường chỉ được sử dụng với những nghi phạm có kinh nghiệm phạm tội hoặc từng bỏ trốn khỏi cảnh sát. Ông cho biết phản ứng của công chúng nhìn chung rất tích cực.

Lertvarit hy vọng các video chiến dịch được chia sẻ sẽ giúp người dân thấy cảnh sát quyết tâm chống tội phạm, đồng thời nhắc nhở các nghi phạm rằng "thế giới đang nhỏ lại mỗi ngày".