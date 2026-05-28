Sắp có lễ hội hè bên biển tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Paradise Summer Fest dự kiến tổ chức tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ ngày 6/6 với lễ hội diều khổng lồ, bắn súng nước, đại nhạc hội, pháo hoa bên biển.

Ban tổ chức cho biết Paradise Summer Fest được xây dựng như “siêu vũ trụ lễ hội” kéo dài từ sáng đến đêm. Sự kiện mang đến cho du khách “chuyến du hành mùa hè” đa trải nghiệm.

Lễ hội hè bên biển tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Ảnh: Vinhomes.

Điểm nhấn nổi bật nhất của sự kiện là màn trình diễn khoảng 300 con diều khí động học khổng lồ. Diều mô phỏng các sinh vật biển như cá voi, cá heo, bạch tuộc hay cá đuối manta đồng loạt xuất hiện trên bầu trời Cần Giờ. Khác với hình thức thả diều truyền thống, các mẫu diều bơm hơi kích thước lớn tạo hiệu ứng thị giác mạnh khi chuyển động theo gió biển.

Theo ban tổ chức, quy mô trình diễn lần này thuộc nhóm lớn nhất Việt Nam hiện nay, tạo nên khung cảnh “đại dương bay” trải rộng trên không trung. Từ bãi biển nhìn lên, du khách có thể quan sát hàng trăm mô hình sinh vật biển khổng lồ cùng chuyển động trên nền trời, tạo nên một trong những hình ảnh được kỳ vọng trở thành điểm nhấn của mùa hè năm nay tại khu vực phía nam.

Sau ấn tượng đầu tiên về “đại dương bay”, Paradise Summer Fest đưa khách tham dự đến chuỗi trải nghiệm thiết kế liền mạch. Ban ngày là không gian check-in cùng khu diều nghệ thuật, Splash Zone với mê cung nhà phao khổng lồ, những trận chiến súng nước, nhiều trò chơi giải nhiệt và các đợt bọt tuyết trắng xóa liên tục biến không gian thành đại tiệc mùa hè đúng nghĩa.

Vinhomes Green Paradise tiếp tục chiêu đãi du khách với màn trình diễn pháo hoa rực rỡ bên biển. Ảnh: Đức Đồng.

Trong khi đó, Beach Fest kết hợp ẩm thực tropical và hải sản biển mang đến trải nghiệm thư giãn cho các nhóm bạn trẻ, du khách. Sự kiện còn dành riêng khu Family Fun cho chuỗi trò chơi tương tác, workshop đại dương và khu cắm trại bên biển Summer Camping Village. Không gian này giúp phụ huynh cùng con em tham gia hoạt động ngoài trời thay vì chỉ vui chơi trong những khu vực khép kín quen thuộc.

Buổi chiều và tối, du khách được hòa mình vào lễ hội bia, lễ hội âm nhạc với sự góp mặt của các nghệ sĩ đình đám. Sau một ngày ngập tràn trải nghiệm, màn bắn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng biển đêm Cần Giờ để khép lại đại tiệc mùa hè.

Sự đa dạng trong chuỗi hoạt động giúp Paradise Summer Fest tiếp cận nhiều nhóm khách. Các bạn trẻ có thể tham gia lễ hội nước và đại nhạc hội, trong khi những gia đình có thêm lựa chọn với khu trò chơi cộng đồng, hoạt động ngoài trời và không gian thư giãn bên biển.

Giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ thu hút hơn 5.000 vận động viên tham dự. Ảnh: VnExpress Marathon.

Trước đó, Vinhomes Green Paradise từng ghi nhận lượng khách lớn thông qua nhiều sự kiện quy mô như lễ hội Xuân dịp Tết Bính Ngọ với hơn 50.000 lượt khách hay giải chạy dịp 30/4-1/5 quy tụ hơn 5.000 vận động viên tham gia.

Theo đại diện ban tổ chức, sự kiện lần này không chỉ nối dài chuỗi trải nghiệm mùa hè tại Vinhomes Green Paradise, mà còn cho thấy Cần Giờ đang dần chuyển mình thành điểm đến nghỉ dưỡng - vui chơi có khả năng giữ chân du khách lâu hơn thay vì chỉ là nơi ghé qua trong ngày. Việc liên tục xuất hiện các hoạt động, lễ hội và trải nghiệm mới cũng góp phần tạo thêm lý do để nhiều nhóm khách quay trở lại.

Với những nhà đầu tư đang quan tâm tới Vinhomes Green Paradise, Paradise Summer Fest 6/6 cũng là dịp để cảm nhận rõ hơn nhịp sống và lượng khách thực tế đang dần hình thành tại khu vực này. Bởi lẽ, giá trị của khu phố thương mại hay biệt thự nghỉ dưỡng không chỉ nằm ở quy hoạch hay hạ tầng, mà còn đến từ khả năng thu hút dòng người, tạo nhu cầu lưu trú, trải nghiệm và quay lại thường xuyên.

Được định hướng trở thành điểm đến quy mô quốc tế, Vinhomes Green Paradise đang phát triển theo mô hình tích hợp nhiều hoạt động lễ hội, giải trí và trải nghiệm quanh năm. Đây cũng được xem là nền tảng góp phần gia tăng sức sống đô thị và tạo dư địa tăng trưởng dài hạn cho khu vực Cần Giờ trong tương lai.