Tận hưởng mùa hè với vé khuyến mại giảm 100% trong 3 ngày vàng

Vietjet dành tặng 11 triệu vé bay Deluxe, Eco giảm tới 100% trong 3 ngày khuyến mại từ 5/5 đến 7/5 tại website và ứng dụng điện thoại Vietjet Air.

Theo đó, 10 triệu vé giảm 30% (chưa bao gồm thuế, phí) được dành tặng khách hàng chọn bay Deluxe trên tất cả đường bay trong nước và quốc tế với thời gian bay từ 5/5 đến 31/8. Trải nghiệm hạng vé Deluxe, hành khách tận hưởng dịch vụ trọn gói của Vietjet với hành lý ký gửi lên đến 40 kg, miễn phí chọn chỗ ngồi và miễn phí thay đổi hành trình bay.

Đồng thời, 1 triệu vé giảm giá tới 100% (chưa bao gồm thuế, phí) cũng đang chờ đón những hành khách đặt vé Eco trên tất cả đường bay của hãng và nhập mã SALE55 tại website www.vietjetair.com cũng như ứng dụng điện thoại Vietjet Air. Hành khách đặt vé Eco trong dịp này còn nhận ngay 20 kg hành lý ký gửi miễn phí. Vé Eco khuyến mại Vietjet áp dụng cho các chuyến bay khởi hành trong giai đoạn từ 5/9/2026 đến 31/3/2027.

Lưu ý: Thời gian bay cụ thể tùy thuộc từng đường bay; Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Độc giả tham khảo tại đây.

Cũng trong giai đoạn này, hành khách đặt vé bay còn nhận ngay một mã dự thưởng tham gia chương trình quay số trúng thưởng “Bay Vietjet, nhận lộc vàng”. Chương trình mang đến cơ hội trúng 1 lượng vàng 999,9 cùng với nhiều phần quà giá trị khác như 12 chỉ vàng, 36 lượng bạc và nhiều e-voucher mua vé máy bay hấp dẫn. Độc giả tham khảo thông tin chi tiết về chương trình “Bay Vietjet, nhận lộc vàng” tại đây.

Với các đường bay phủ khắp Việt Nam và quốc tế, Vietjet mang tới cơ hội thỏa sức "Bay khắp thế giới, chạm đỉnh cao mới" cùng người thân, bạn bè, đến với những điểm đến hấp dẫn như Shizuoka, Tokyo, Osaka (Nhật Bản), New Delhi, Bengaluru, Hyderabad (Ấn Độ), Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu (Trung Quốc) cùng nhiều điểm đến nổi bật khắp Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á... Qua đó, du khách được đắm mình trong các lễ hội mùa hè và tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Hành khách tận hưởng dịch vụ khi bay cùng Vietjet.

Bay cùng Vietjet, hành khách sẽ trải nghiệm hành trình bay hạnh phúc, tràn ngập nụ cười với đội tàu bay tiết kiệm nhiên liệu, thưởng thức thực đơn các món nóng tươi ngon đặc sắc của ẩm thực Việt Nam và thế giới như phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá… Tất cả được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm, cùng những chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc ở độ cao 10.000 m.