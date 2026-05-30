Đoàn xiếc 'môtô bay' cuối cùng ở Việt Nam trong MV của Sơn Tùng M-TP

Xuất hiện trong MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP, những màn biểu diễn môtô lao vun vút trên vách gỗ dựng đứng gây ấn tượng mạnh. Đây là đoàn xiếc môtô bay cuối cùng ở Việt Nam.

Sơn Tùng M-TP bên cạnh 2 tay lái môtô bay trong MV "Come My Way". Ảnh: Antiantiart.

Sau 39 giờ phát hành, MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP đạt hơn 15 triệu lượt xem và hơn một triệu lượt thích trên YouTube. Bên cạnh các yếu tố văn hóa dân gian như chim Lạc, họa tiết rồng thời Lý hay lễ hội đua bò Bảy Núi (An Giang), nhiều khán giả chú ý đến sự xuất hiện của đoàn xiếc môtô bay Hiếu Nghĩa.

Trong phân cảnh này, Sơn Tùng diện trang phục tông đỏ với áo khoác da và quần biker, đứng giữa một lòng chảo gỗ khổng lồ. Xung quanh nam ca sĩ, các tay lái điều khiển môtô liên tục lao trên những vách gỗ dựng đứng, tạo cảm giác choáng ngợp và căng thẳng thị giác. Các diễn viên đeo mặt nạ lái xe, mang đến không khí vừa hoài cổ vừa siêu thực.

Đạo diễn Phương Vũ liên tục thay đổi góc máy, từ những cú quay từ dưới lên tạo cảm giác tốc độ áp sát, góc quay từ trên cao nhìn thẳng xuống lòng chảo cho đến các cảnh cận đầy chóng mặt khi mô tô lao vòng quanh nhân vật chính. Việc lặp lại nhiều lần phân đoạn này khiến môtô bay không chỉ là một chi tiết trang trí mà trở thành một phần quan trọng trong ngôn ngữ hình ảnh của MV.

Đứng sau những cảnh quay ấn tượng là đoàn xiếc môtô bay Hiếu Nghĩa, đoàn biểu diễn môtô bay cuối cùng còn hoạt động tại Việt Nam. Đoàn chủ yếu biểu diễn tại các lễ hội lớn ở khu vực Tây Nam Bộ trước sáp nhập như An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng và Bến Tre, từ dịp Tết Nguyên đán đến khoảng tháng 5 Âm lịch hàng năm.

Đoàn xiếc môtô bay xuất hiện ấn tượng trong MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP. Ảnh: Antiantiart.

Môtô bay là loại hình xiếc mạo hiểm, trong đó người biểu diễn điều khiển xe máy hoặc xe đạp chạy liên tục trong một vòng tròn gỗ dựng đứng cao khoảng 5 m. Từng có thời gian, đây là tiết mục thu hút đông đảo khán giả nhờ sự mới lạ và cảm giác hồi hộp. Tuy nhiên, sức hút của loại hình biểu diễn này dần giảm sút trong những năm gần đây khi thị hiếu giải trí thay đổi và lượng khán giả ngày càng ít.

Sân khấu biểu diễn được cấu thành từ các tấm gỗ ghép thành một vòng tròn có đường kính khoảng 5 m. Phía dưới là phần lòng chảo cao khoảng 1 m giúp diễn viên lấy đà trước khi lao lên thành gỗ.

Những chiếc xe sử dụng trong tiết mục cũng được thiết kế đặc biệt. Tay ga có khóa cố định để xe vẫn duy trì tốc độ ngay cả khi người điều khiển buông tay. Để có thể "bay" trên thành gỗ dựng đứng, xe phải đạt vận tốc khoảng 40-50 km/h.

Buổi biểu diễn của đoàn xiếc môtô bay Hiếu Nghĩa tại huyện Phú Tân (An Giang), nay là xã Phú Tân, tỉnh An Giang, vào tháng 6/2025. Ảnh: Duy Hiệu.

Khán giả không ngồi xem mà đứng trên vành sân khấu, ở độ cao hơn 4 m so với mặt đất. Từ vị trí này, họ có thể cảm nhận rõ tiếng động cơ gầm rú cùng những rung chấn mạnh mỗi khi xe lao sát mép vòng tròn phía trên.

Để theo nghề, các tay lái phải trải qua quá trình rèn luyện khắt khe. Họ cần có thể lực dẻo dai, thần kinh vững vàng và sức khỏe tốt. Những người mới bắt đầu thường tập với xe đạp trước khi chuyển sang điều khiển mô tô và thực hiện các kỹ thuật khó hơn.

Dù không còn phổ biến như trước, sự xuất hiện của đoàn xiếc môtô bay Hiếu Nghĩa trong MV của Sơn Tùng M-TP đã giúp loại hình biểu diễn từng gắn liền với các hội chợ, lễ hội miền Tây một lần nữa thu hút sự chú ý của công chúng.

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 tại Thái Bình, nay là Hưng Yên. Anh được biết đến từ ca khúc Cơn mưa ngang qua năm 2011, sau đó ghi dấu ấn với nhiều bản hit như: Lạc trôi, Chúng ta không thuộc về nhau, Hãy trao cho anh hay Đừng làm trái tim anh đau. Nam ca sĩ từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước và quốc tế, cũng là nghệ sĩ Việt đầu tiên đạt 10 triệu người theo dõi trên YouTube. Sơn Tùng M-TP hiện là nghệ sĩ sở hữu nhiều MV vượt mốc 100 triệu lượt xem nhất nhạc Việt, cho thấy độ phủ sóng bền bỉ cùng lượng người hâm mộ đông đảo sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật.