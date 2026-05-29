Nơi trưng bày 4 kiệt tác hội họa xuất hiện trong MV của Sơn Tùng

MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP khiến khán giả bất ngờ khi lồng ghép 4 tác phẩm hội họa nổi tiếng thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Bên trong Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam về đêm. Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Tối 28/5, Sơn Tùng M-TP phát hành MV mới mang tên Come My Way, hợp tác cùng rapper Tyga. Sản phẩm nhanh chóng thu hút chú ý khi đạt một triệu lượt xem chỉ sau 8 phút công chiếu trên YouTube. Đến 10h ngày 29/5, MV ghi nhận hơn 9 triệu lượt xem.

Trong sản phẩm mới, nam ca sĩ tiếp tục theo đuổi cảm hứng từ văn hóa truyền thống, chất liệu từng quen thuộc trong một số MV trước đây. Điểm đáng chú ý là sự xuất hiện bất ngờ của 4 tác phẩm hội họa thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Tác phẩm đầu tiên là Nhớ một chiều Tây Bắc của họa sĩ Phan Kế An, sáng tác năm 1955 bằng chất liệu sơn mài. Bức tranh tái hiện khung cảnh núi rừng Tây Bắc trong ánh chiều đông, với hình ảnh đoàn người vượt núi giữa thiên nhiên hùng vĩ. Ánh sáng phủ trên các sườn núi cùng hình ảnh đoàn quân tiến về phía trước gợi tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và niềm tin chiến thắng trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp.

Tác phẩm Nhớ một chiều Tây Bắc của họa sĩ Phan Kế An. Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, M-TP.

Đất và nước của họa sĩ Nguyễn Quang Thọ, sáng tác năm 1978 bằng chất liệu sơn dầu, thể hiện sự gắn bó giữa con người với đất đai và nguồn nước - những yếu tố quan trọng trong đời sống người Việt.

Trong khi đó, Núi đỏ và ngựa trắng của họa sĩ Nguyễn Văn Đa gây ấn tượng với sự tương phản mạnh về màu sắc, nổi bật hình ảnh ngựa trắng trên nền núi đỏ rực. Tác phẩm được vẽ năm 1986 bằng chất liệu sơn dầu.

Tác phẩm còn lại là Phố Hàng Mắm của họa sĩ Bùi Xuân Phái, hoàn thành năm 1984. Bức tranh khắc họa vẻ đẹp phố cổ Hà Nội với gam màu trầm và phong cách lãng mạn đặc trưng của danh họa.

Tác phẩm Phố Hàng Mắm của họa sĩ Bùi Xuân Phái. Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, M-TP.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đánh giá việc các tác phẩm xuất hiện trong MV không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn mở ra sự kết nối giữa âm nhạc đương đại và hội họa Việt Nam. "Sự kết hợp này mang đến trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan, góp phần đưa các giá trị mỹ thuật Việt Nam đến gần hơn với công chúng trẻ", đại diện bảo tàng cho hay.

Sau khi MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP phát hành, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mời công chúng đến tham quan để trực tiếp chiêm ngưỡng các tác phẩm nguyên bản đang được lưu giữ tại bảo tàng.

Tác phẩm Đất và nước của họa sĩ Nguyễn Quang Thọ. Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, M-TP.

Nằm tại số 66 Nguyễn Thái Học, phường Ba Đình, Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là một trong những bảo tàng quốc gia quan trọng trong lĩnh vực lưu giữ và phát huy di sản mỹ thuật Việt Nam. Công trình được xây dựng từ thời Pháp thuộc, sau này được cải tạo thành không gian trưng bày và bảo tồn các tác phẩm mỹ thuật Việt Nam từ thời tiền sử đến hiện đại.

Thành lập năm 1966, bảo tàng hiện lưu giữ gần 20.000 hiện vật và tác phẩm nghệ thuật thuộc nhiều loại hình như hội họa, điêu khắc, gốm và mỹ thuật dân gian. Trong đó có nhiều bộ sưu tập giá trị của các họa sĩ Mỹ thuật Đông Dương.

Tác phẩm Núi đỏ và ngựa trắng của họa sĩ Nguyễn Văn Đa. Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, M-TP.

Ngoài hoạt động trưng bày thường xuyên, bảo tàng còn thực hiện công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và phục chế tác phẩm mỹ thuật. Đơn vị cũng tổ chức nhiều triển lãm, chương trình giáo dục nghệ thuật và không gian sáng tạo dành cho trẻ em nhằm đưa mỹ thuật đến gần hơn với công chúng.

Bảo tàng mở cửa từ 8h30-17h, từ thứ Ba đến Chủ nhật. Giá vé người lớn là 40.000 đồng, sinh viên và học sinh 20.000 đồng, trẻ em từ 6 đến 16 tuổi 10.000 đồng. Trẻ dưới 6 tuổi và người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn phí vé vào cửa.

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 tại Thái Bình, nay là Hưng Yên. Anh được biết đến từ ca khúc Cơn mưa ngang qua năm 2011, sau đó ghi dấu ấn với nhiều bản hit như: Lạc trôi, Chúng ta không thuộc về nhau, Hãy trao cho anh hay Đừng làm trái tim anh đau. Nam ca sĩ từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước và quốc tế, cũng là nghệ sĩ Việt đầu tiên đạt 10 triệu người theo dõi trên YouTube. Sơn Tùng M-TP hiện là nghệ sĩ sở hữu nhiều MV vượt mốc 100 triệu lượt xem nhất nhạc Việt, cho thấy độ phủ sóng bền bỉ cùng lượng người hâm mộ đông đảo sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật.