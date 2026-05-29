Chiếc mặt nạ trong MV của Sơn Tùng M-TP

MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP gây chú ý nhờ lồng ghép chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam, nổi bật là hình ảnh mặt nạ lấy cảm hứng từ trò Xuân Phả.

Sơn Tùng M-TP từng đăng tải bức ảnh cầm mặt nạ trước khi phát hành MV "Come My Way".

Tối 28/5, Sơn Tùng M-TP phát hành MV mới mang tên Come My Way, hợp tác cùng rapper Tyga. Sản phẩm nhanh chóng thu hút chú ý khi đạt một triệu lượt xem chỉ sau 8 phút công chiếu trên YouTube. Đến 8h ngày 29/5, MV ghi nhận gần 8,5 triệu lượt xem.

Trong sản phẩm mới, nam ca sĩ tiếp tục theo đuổi cảm hứng từ văn hóa truyền thống, chất liệu từng xuất hiện trong một số MV trước đây. Điểm nhấn của MV là hình ảnh dàn vũ công đeo mặt nạ lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa trò Xuân Phả, xuất hiện xuyên suốt nhiều phân đoạn. Trong một cảnh quay giữa danh thắng Tràng An, Sơn Tùng M-TP cùng nhóm nhảy biểu diễn trên sân khấu nhỏ với những chiếc mặt nạ đặc trưng, tạo nên không gian vừa hiện đại vừa đậm màu sắc văn hóa dân gian.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trò Xuân Phả là loại hình diễn xướng dân gian mô tả cảnh 5 quốc gia cổ gồm Trung Hoa, Hoa Lang, Tú Huần, Chăm Pa và Ai Lao mang lễ vật cùng các tiết mục múa hát đến chúc mừng hoàng đế nước Việt xưa.

Loại hình nghệ thuật này được hình thành và phát triển hơn 1.000 năm, trở thành tổ hợp múa dân gian đặc sắc, diễn ra hàng năm từ ngày 10-12/2 Âm lịch tại di tích Nghè Xuân Phả, xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Năm 2017, trò Xuân Phả được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nhóm vũ công đeo mặt nạ, biểu diễn giữa danh thắng Tràng An.

Người dân làng Xuân Phả tin rằng trò diễn xuất hiện từ thế kỷ IX, gắn với tích Thành hoàng làng giúp vua Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân. Để ghi nhớ công lao, nhà vua tổ chức lễ hội tại miếu thờ và ban cho dân làng năm điệu múa trò để biểu diễn hàng năm trong dịp lễ hội.

Trò Xuân Phả gồm 5 điệu múa: Hoa Lang, Chiêm Thành, Ai Lao, Ngô Quốc và Tú Huần (Lục Hồn Nhung), mỗi điệu mang ý nghĩa riêng. Điểm đặc biệt của loại hình nghệ thuật này là 3 trong số năm điệu múa sử dụng mặt nạ, gồm: Chiêm Thành, Hoa Lang và Lục Hồn Nhung.

Các động tác múa trong trò Xuân Phả mang nét phóng khoáng với tay chân mở rộng, khỏe khoắn nhưng vẫn mềm mại, thể hiện tinh thần "trong nhu có cương, trong cương có nhu". Những đội hình và động tác múa góp phần tôn lên sắc thái văn hóa lúa nước cùng vẻ duyên dáng, kín đáo nhưng mạnh mẽ của người Việt.

Sau nhiều thế kỷ tồn tại và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, trò diễn Xuân Phả dần hoàn thiện về kỹ thuật làm mặt nạ, đạo cụ, trang phục, âm nhạc và lời ca. Các điệu múa phản ánh sự đa dạng văn hóa, tính đại diện cộng đồng và khả năng lưu truyền bền vững, trở thành một trong những loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc của Việt Nam.

Hình ảnh các vũ công đeo mặt nạ gỗ xuất hiện xuyên suốt MV "Come My Way" của Sơn Tùng - MTP.

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 tại Thái Bình, nay là Hưng Yên. Anh được biết đến từ ca khúc Cơn mưa ngang qua năm 2011, sau đó ghi dấu ấn với nhiều bản hit như: Lạc trôi, Chúng ta không thuộc về nhau, Hãy trao cho anh hay Đừng làm trái tim anh đau. Nam ca sĩ từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước và quốc tế, cũng là nghệ sĩ Việt đầu tiên đạt 10 triệu người theo dõi trên YouTube. Sơn Tùng M-TP hiện là nghệ sĩ sở hữu nhiều MV vượt mốc 100 triệu lượt xem nhất nhạc Việt, cho thấy độ phủ sóng bền bỉ cùng lượng người hâm mộ đông đảo sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật.