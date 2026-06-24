Thảo Cầm Viên sắp khai trương nhà hàng

Sau hơn một năm nâng cấp, nhà hàng Hươu Cao Cổ tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ mở cửa trở lại vào ngày 26/6, thu hút sự chú ý của nhiều du khách.

Phối cảnh dự kiến của Nhà hàng Hươu Cao Cổ sau khi hoàn tất nâng cấp. Ảnh: Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Ngày 24/6, Thảo Cầm Viên Sài Gòn thông báo Nhà hàng Hươu Cao Cổ sẽ khai trương trở lại vào ngày 26/6 sau thời gian sửa chữa, nâng cấp.

Theo thông báo, nhà hàng được làm mới diện mạo, thay thế nhiều trang thiết bị và điều chỉnh thực đơn nhằm phục vụ du khách tốt hơn. Đơn vị vận hành cho biết tất cả khách đến ăn uống trong ngày khai trương đều nhận quà tặng.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt tương tác chỉ sau vài giờ thông báo. Nhiều du khách cho biết đã lên kế hoạch ghé Thảo Cầm Viên trong những ngày tới để trải nghiệm không gian mới của nhà hàng. Thậm chí, một vài du khách chia sẻ sẽ trở thành khách quen, ghé tới định kỳ để “ăn cơm”.

Bức tượng hươu cao cổ tại Thảo Cầm Viên từng gây sốt, thu hút du khách đến chụp ảnh, tháng 4/2026. Ảnh: Khương Nguyễn.

Nhà hàng Hươu Cao Cổ vốn nằm trong khuôn viên Thảo Cầm Viên, gần các khu nuôi dưỡng động vật được nhiều gia đình và du khách ghé thăm.

Đầu tháng 6/2025, Thảo Cầm Viên thông báo khởi công sửa chữa công trình này nhằm nâng cấp cơ sở vật chất và xây dựng một không gian ẩm thực khang trang hơn. Trong thời gian thi công, khu vực phục vụ ăn uống được bố trí tạm ở các vị trí lân cận để đáp ứng nhu cầu của khách tham quan.

Không chỉ có nhà hàng Hươu Cao Cổ, hoạt động ẩm thực từ lâu đã là một phần trong trải nghiệm tham quan tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Theo thông tin từ website chính thức, đơn vị này hiện vận hành hệ thống quầy ẩm thực và giải khát được bố trí tại nhiều vị trí trong khuôn viên, phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách trong suốt hành trình khám phá.

Các điểm dừng chân này cung cấp nhiều lựa chọn từ món ăn Việt Nam quen thuộc, đồ ăn nhanh đến nước giải khát và đồ ăn nhẹ. Một số khu vực còn nằm giữa những mảng xanh và hàng cây cổ thụ lâu năm, mang đến trải nghiệm dùng bữa giữa thiên nhiên.

Du khách chụp ảnh cùng tượng ếch tại Thảo Cầm Viên hồi tháng 4. Ảnh: Khương Nguyễn.

Ra đời từ năm 1864, Thảo Cầm Viên Sài Gòn là một trong những vườn thú lâu đời nhất thế giới còn hoạt động đến ngày nay. Ban đầu, nơi đây được người Pháp xây dựng với tên gọi Vườn Bách Thảo, phục vụ mục đích nghiên cứu, bảo tồn và nuôi trồng các loài động thực vật trên khắp Đông Dương.

Trải qua hơn 160 năm, địa điểm này trở thành một trong những biểu tượng quen thuộc của TP.HCM. Hiện Thảo Cầm Viên có diện tích khoảng 20 ha, sở hữu hơn 2.500 cây xanh cùng hàng nghìn cá thể động vật thuộc nhiều loài khác nhau như voi châu Á, hổ Bengal, gấu ngựa, cá sấu hoa cà hay các loài linh trưởng quý hiếm.

Không chỉ là điểm tham quan, nơi đây còn tham gia công tác nhân giống và bảo tồn nhiều loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Những hàng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, nhiều cây được công nhận là cây di sản, cũng tạo nên nét đặc trưng hiếm có giữa trung tâm đô thị đông đúc.

Những năm gần đây, Thảo Cầm Viên liên tục làm mới trải nghiệm cho du khách thông qua việc cải tạo chuồng trại, nâng cấp cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động tương tác. Các tour đêm khám phá đời sống động vật, chương trình gặp gỡ người chăm sóc thú hay sự xuất hiện của những "ngôi sao" mạng xã hội như capybara Phú - Quý - Cát - Tường, hà mã lùn Dzít... giúp địa điểm này thu hút thêm nhiều khách trẻ.