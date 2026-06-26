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Thể thao

MU chốt tương lai Onana

  • Thứ sáu, 26/6/2026 06:21 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Manchester United đã đạt thỏa thuận đẩy Andre Onana trở lại Trabzonspor theo dạng cho mượn thêm một mùa giải nữa.

Trước đó, thủ môn 30 tuổi khoác áo Trabzonspor trong mùa giải 2025/2026 sau khi mất suất bắt chính vào tay Senne Lammens. Ký giả Yagiz Sabuncuoglu và nhà báo Fabrizio Romano xác nhận, một thỏa thuận miệng chính thức được thông qua. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trả phí mượn và đảm bảo các điều khoản về lương cho cầu thủ.

Gia nhập Manchester United vào năm 2023 với mức giá 47,2 triệu bảng để thay thế David de Gea, Onana từng nhận được kỳ vọng lớn. Cựu giám đốc bóng đá John Murtough từng ca tụng anh là một trong những thủ môn hay nhất thế giới.

Tuy nhiên, hàng loạt sai lầm mang tính hệ thống khiến thủ thành sinh năm 1996 đánh mất niềm tin từ ban huấn luyện và người hâm mộ. Trận đấu cuối cùng của Onana cho "Quỷ đỏ" là trận thua Grimsby Town tại Carabao Cup hồi tháng 8/2025.

Dù Onana từng bày tỏ nguyện vọng trở lại để cạnh tranh vị trí số 1 tại Old Trafford, phong độ chói sáng của Lammens trong mùa giải ra mắt khiến ban lãnh đạo Manchester United quyết định chấm dứt kế hoạch tái hợp với anh.

Hiện tại, luật sư của thủ thành Cameroon đang rà soát các điều khoản hợp đồng cuối cùng trước khi chính thức chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ. Mức lương của anh trước đó giảm từ 170.000 bảng xuống còn 120.000 bảng mỗi tuần do đội bóng không giành được vé dự đấu trường châu Âu.

3 lần đẩy penalty liên tiếp của Onana Rạng sáng 24/4, Andre Onana hóa người hùng với 3 pha cản phá luân lưu xuất thần giúp Trabzonspor tiến vào bán kết Cúp quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.

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Huy Trưởng

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