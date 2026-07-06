FIFA gây sốc khi xóa thẻ đỏ cho Balogun

Đội tuyển Mỹ đón cú hích lớn trước cuộc đối đầu với tuyển Bỉ ở vòng 16 đội World Cup 2026 khi tiền đạo Folarin Balogun được FIFA xóa án treo giò.

FIFA xóa thẻ đỏ cho Balogun. Ảnh: Reuters.

Theo The Athletic, FIFA xem xét lại tấm thẻ đỏ của Balogun trong chiến thắng 2-0 của Mỹ trước Bosnia ở vòng 32 đội và quyết định hủy án cấm thi đấu một trận dành cho tiền đạo này. Căn cứ Điều 27 trong quy định của giải đấu, chiếc thẻ đỏ vẫn được giữ nguyên trong hồ sơ kỷ luật, nhưng Balogun sẽ không phải chấp hành án treo giò ở trận gặp Bỉ tại vòng 16 đội.

Đây được xem là tin vui với tuyển Mỹ, bởi Balogun đang là chân sút số một của đội tại World Cup 2026. Tiền đạo sinh năm 2001 đã ghi 3 bàn sau 3 lần ra sân, đóng vai trò quan trọng trong hành trình của đội chủ nhà vào vòng đấu loại trực tiếp.

Ngay sau khi thông tin được công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ sự hài lòng trên mạng xã hội Truth Social. Ông gửi lời cảm ơn FIFA vì đã "làm điều đúng đắn" và sửa chữa điều mà ông gọi là một sự bất công đối với tiền đạo của tuyển Mỹ.

Balogun chuẩn bị cho trận gặp Bỉ. Ảnh: Reuters.

Ở chiều ngược lại, tuyển Bỉ tỏ ra bất mãn trước quyết định của FIFA. Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA) ra tuyên bố bày tỏ sự "kinh ngạc" trước động thái của cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới.

RBFA cho rằng quyết định trên đi ngược các điều khoản trong Điều lệ World Cup 2026 cũng như những quy định đã được FIFA phổ biến tới tất cả các liên đoàn thành viên trước giải đấu. RBFA khẳng định đang xem xét mọi phương án, bao gồm cả khả năng tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi của đội tuyển và đảm bảo tính công bằng cho giải đấu.

Cuộc chạm trán giữa Mỹ và Bỉ vào ngày 7/7 được dự báo rất hấp dẫn khi cả hai đều sở hữu nhiều ngôi sao tấn công chất lượng. Bên phía Mỹ là Christian Pulisic và Balogun, trong khi Bỉ đặt kỳ vọng vào Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku và Jeremy Doku để giành tấm vé vào tứ kết.

Highlights Mỹ 2-0 Bosnia & Herzegovina Sáng 2/7, đội chủ nhà Mỹ xuất sắc đánh bại Bosnia & Herzegovina 2-0 trong thế thiếu người để ghi tên mình vào vòng 16 đội World Cup 2026.