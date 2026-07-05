Klopp đồng ý dẫn dắt đội tuyển Đức

Sau khi tuyển Đức thất bại thảm hại tại World Cup 2026, Jurgen Klopp đồng ý tiếp quản ghế nóng của "Die Mannschaft" thay Julian Nagelsmann.

Jurgen Klopp đồng ý ngồi ghế nóng tuyển Đức.

Nhà báo Fabrizio Romano sử dụng cụm từ quen thuộc "Here we go" để xác nhận thương vụ này đã hoàn tất chiều 5/7. Nhà cầm quân 59 tuổi sẽ ký hợp đồng dài hạn với Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB), đánh dấu lần đầu tiên ông trở lại băng ghế chỉ đạo kể từ khi chia tay Liverpool vào năm 2024.

Quyết định được đưa ra sau khi Julian Nagelsmann từ chức vì thất bại sốc của Đức trước Paraguay tại vòng 32 đội World Cup 2026 hôm 30/6. Phát biểu trên kênh Magenta TV mới đây, Klopp cũng xác nhận các cuộc đàm phán đang tiến triển nhanh chóng.

Hiện tại, ông thảo luận với CEO Oliver Mintzlaff của tập đoàn Red Bull để chấm dứt hợp đồng sớm trong vai trò Giám đốc bóng đá toàn cầu. "Tôi đã xác nhận các cuộc đàm phán. DFB đang tìm người kế nhiệm và họ đã liên hệ với tôi", cựu huấn luyện viên Liverpool chia sẻ.

Ông cũng nhấn mạnh rằng tuyển Đức cần những thay đổi căn bản về hệ thống để giải quyết các vấn đề tồn đọng, thay vì chỉ quy trách nhiệm cho người tiền nhiệm. Nhà cầm quân 59 tuổi dự kiến sẽ dẫn dắt tuyển Đức chinh chiến tại EURO 2028 và World Cup 2030.

Sự kiện này chấm dứt những đồn đoán về việc Klopp có thể gia nhập Real Madrid, Atletico Madrid hay các câu lạc bộ tại Saudi Arabia. Trước đó, ông từng rời Liverpool trong trạng thái kiệt sức sau nhiều năm cầm quân tại Ngoại hạng Anh.

Đức gỡ hòa 1-1 trước Paraguay Sáng 30/6, Kai Havertz đánh đầu hiểm hóc vào lưới Paraguay gỡ hòa 1-1 cho tuyển Đức ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.